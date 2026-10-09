פלסטיני שגנב רכב מאזור ירושלים נפצע באורח אנוש בתום מרדף משטרתי, לאחר שהתהפך עם רכבו בתגובה לירי שביצעו לעברו השוטרים. מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח על רכב גנוב שנמלט מירושלים לכיוון צומת גוש עציון. עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת עציון פתחו במרדף אחריו וביצעו מחסומים במטרה לעוצרו. נהג הרכב החשוד החל בנסיעה פרועה תוך שסיכן את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך ואף פרץ את מחסומי המשטרה במטרה להימלט. הכוחות, שחשו סכנה לחייהם, ביצעו ירי לעבר הרכב, שהתהפך, עלה באש וגרם לשריפה". כוחות כיבוי נמצאים במקום. כביש 60 סמוך ליישוב גד נתן חסום לשני הכיוונים.