ברחבי העולם מציינים שלוש שנים ל-7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז שביל על שם שירי, אריאל וכפיר ביבס. בשגרירויות ישראל ברחבי העולם מתקיימים אירועי הנצחה שונים ומובאות עדויות ממקור ראשון של שורדי השבי והטבח ושל משפחות שכולות. באוסטרליה נערך טקס רשמי בחוף בונדיי ביץ', בו אירע הפיגוע בדצמבר 2025. בניו יורק תקרין הקונסוליה בפני עיתונאים, משפיענים ונבחרי ציבור את סרט הזוועות. ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ישתתף הערב בעצרת לציון שלוש שנים לטבח. במקביל לטקס, ארגונים פרו פלסטינים מוחים ומאשימים את ראש העיר ב"בגידה בערכיו" וב"כניעה ללחץ ציוני".