ההתאמות לסטודנטים בקבע ובמילואים, על רקע המצב הביטחוני עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית , נמשכות זו השנה הרביעית. הבוקר (ראשון) פורסם מתווה חדש, הנשען על קודמיו - וכולל בתוכו מנגנון הערכות חלופי, הקלות במלגות הצטיינות וקבלה לתואר שני; ומתן מעטפת לבני ובנות זוג.

גלריה הכנסת בני הזוג למעגל הזכאות. חיילי מילואים ( צילום: shutterstock )

המתווה, שנועד כאמור לסייע לסטודנטים משרתים עם ילדים צעירים ולבני ובנות זוגם , התקבל בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות וועד ראשי המכללות האקדמיות, קצין מילואים ראשי וההתאחדות הארצית של הסטודנטים.

מנגנון ההערכות החלופיות - בהן עבודה במקום בחינה, בחינה מותאמת או קביעת ציון הגבוה מבין שני מועדים - יורחב ויוחל על סטודנטים המשרתים בקבע ובמילואים בכל תחומי הלימוד ובכל המסלולים. סטודנטים בעלי מספר ימי המילואים הרב ביותר וסטודנטים בקבע בייעוד קדמי, יהיו זכאים לשלושה קורסים במנגנון זה. סטודנטים בקבוצה זו, שאינם בייעוד קדמי, יהיו זכאים לשני קורסים. סטודנטים מקבוצה 2 (21 יום ומעלה בסמסטר) יהיו זכאים להערכה חלופית בקורס או שניים - בהתאם לאופי השירות.

סטודנטים משרתים שנאלצו "לגרור את התואר" לסמסטר או שנה נוספת עקב השירות, יזכו להתאמות המגיעות להם באותה השנה, בהתאם לקבוצת ימי המילואים או סוג שירות הקבע שאליה השתייכו, כדי להבטיח את סיום התואר. כדי להבטיח שמשרתי המילואים לא ייפגעו בזכאותם למלגות דיקן ורקטור, היקף נקודות הזכות המינימלי הנדרש להתמודדות על המלגה יופחת ב-10% לעומת כלל הסטודנטים.

המוסדות יעניקו התאמות פרטניות ללומדים לתארים מתקדמים שמחקרם נפגע עקב השירות, לרבות דחיית מועדי הגשות, התחשבות בתשלום מלגות מחקר ובניית תוכנית התאמות פרטנית לסטודנטים שמחקרם נפגע עקב השירות - במטרה להבטיח את סיום המחקר בלוח זמנים סביר.

"דגש על תארים מתקדמים ומחקר". סטודנטים ( צילום: שאול גולן )

הקלטות שיעורים יישמרו למשך שלושה חודשים מסוף הסמסטר בו התקיים הקורס, לצד השלמת חומר פרטנית, מועדי בחינה מותאמים ומיצוי פטור מנקודות זכות. במקרים בהם ציון "עובר בינארי" (ציון מותאם מילואים) מהווה תנאי קבלה ללימודי תואר שני, הסטודנט יוכל לחשוף את הציון עצמו לטובת הקבלה, ללא פגיעה בחישוב הממוצע של התואר הראשון.

בנוסף, בני או בנות זוג של משרתי קבע ומילואים בייעוד קדמי (הורים לילדים עד גיל 13) יוכנסו למעגל הזכאויות יחד עם משרתי הקבע.

מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, ד"ר מאיה לוגסי בן חמו, אמרה כי הסטודנטיות והסטודנטים המשרתים בקבע ובמילואים נושאים זו השנה הרביעית בנטל כפול, בשירות ובלימודים. "דגש מיוחד ניתן לסטודנטים לתארים מתקדמים ולהמשך המחקר. משימתנו היא שכל המשרתות והמשרתים יוכלו להשלים את לימודיהם, להשתלב בשוק התעסוקה ולממש את יכולותיהם. הם מהווים דוגמה לאחריות ולנתינה, אנו גאים בהם ונמשיך לעמוד לצדם. הבטחת הצלחתם היא חובתנו המוסרית והשקעה חיונית בעתיד המשק והחברה בישראל".

ראש אגף כוח אדם בצה"ל, אלוף דדו בר כליפא, אמר: "שנה ארוכה נוספת שבה אנשי הקבע והמילואים נושאים על כתפיהם בגאון את ביטחון המדינה, מעמידה בפנינו חובה ודרישה חד משמעית, לראות אותם ואת צרכיהם גם בצאתם ללימודים. להוכיח שאנחנו דואגים להם לא רק כשהם במדים, אלא גם כשהם בתקופת הלימודים. המתווה שיצרנו בשיתוף המל"ג, מאפשר רשת ביטחון שמטפלת בצרכים העולים באופן אותנטי מהשטח. המשרתים, לא מבקשים הנחות, הם דורשים הוגנות. עלינו מוטלת החובה לוודא שהם יקבלו הזדמנות שווה ככל שניתן, ויפגשו הוגנות מצד כלל הגורמים במעשים בפועל".