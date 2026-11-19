צעיר ישראלי בן 26 התמוטט ומת הבוקר (חמישי) בטרק האנאפורנה בנפאל, אחרי שנחשף לגז במהלך מקלחת.
במהלך הטרק באנאפורנה קיים חשש לחשיפה לגז במקלחת, לאור השימוש במחממי מים הפועלים על גז. במקרים רבים המערכות אינן מאווררות, וכשאדם מתקלח הוא עלול לאבד הכרה. בית חב"ד בנפאל שלח היום אזהרה למטיילים הישראלים בנפאל בעקבות המקרה: "בשנים האחרונות, כמעט בכל עונת טיולים, אנחנו נתקלים במקרים של מטיילים שהתעלפו בעקבות חשיפה לגז במקלחות בבתי הארחה. מדי ערב, בהדרכת המטיילים בבית חב"ד, אנחנו מקדישים זמן מיוחד לאזהרה מפני הסכנה הזאת. מסבירים, מדגישים ומבקשים מכולם להקפיד על כללי הבטיחות".
בבית חב"ד הוסיפו: "אנחנו יודעים עד כמה קל, אחרי יום ארוך ומתיש של הליכה, להיכנס למקלחת חמה בלי לחשוב על הסכנות האפשריות. ולכן אנחנו מבקשים מכם שוב, בכל לשון של בקשה: אל תזלזלו בסכנה הזאת. אם מריחים גז, לא מתקלחים. התרחקו מיד מהמקום ודווחו לבעלי בית ההארחה. אם מרגישים כאב ראש, סחרחורת, בחילה או חולשה בזמן המקלחת? צאו מיד לאוויר הפתוח והזעיקו עזרה רפואית. אל תחכו לראות אם התחושה תעבור".
עוד ציינו: "לעולם אל תיכנסו להתקלח בלי שמישהו יודע שאתם בפנים. עדכנו חבר לפני הכניסה למקלחת ובקשו ממנו לבדוק שאתם בסדר כל חמש דקות. אם אין מענה, יש להזעיק עזרה מיד, מבלי להיכנס למקום שעלול להכיל גזים מסוכנים. חשוב לזכור שגם בדיקה של חבר אינה תחליף למקלחת בטוחה. במקרה של התעלפות או חשד להרעלת גז, הזעיקו מיד עזרה רפואית! אין להיכנס לחדר מסוכן ללא ציוד הגנה מתאים. אם ניתן לחלץ את הנפגע בבטחה, הוציאו אותו לאוויר הפתוח. אם יש חמצן זמין ואדם המיומן במתן חמצן, יש לתת אותו בזמן שממתינים לצוות הרפואי".
משרד החוץ מסר: "משרד החוץ מביע את צערו על מותו של האזרח הישראלי בנפאל ומשתתף בצערה של המשפחה. קונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים בחו”ל במשרד החוץ מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות בנפאל ובישראל, במטרה להשלים את ההליכים הנדרשים ולהביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי".