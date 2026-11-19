במהלך הטרק באנאפורנה קיים חשש לחשיפה לגז במקלחת, לאור השימוש במחממי מים הפועלים על גז. במקרים רבים המערכות אינן מאווררות, וכשאדם מתקלח הוא עלול לאבד הכרה. בית חב"ד בנפאל שלח היום אזהרה למטיילים הישראלים בנפאל בעקבות המקרה: "בשנים האחרונות, כמעט בכל עונת טיולים, אנחנו נתקלים במקרים של מטיילים שהתעלפו בעקבות חשיפה לגז במקלחות בבתי הארחה. מדי ערב, בהדרכת המטיילים בבית חב"ד, אנחנו מקדישים זמן מיוחד לאזהרה מפני הסכנה הזאת. מסבירים, מדגישים ומבקשים מכולם להקפיד על כללי הבטיחות".

במהלך הטרק באנאפורנה קיים חשש לחשיפה לגז במקלחת, לאור השימוש במחממי מים הפועלים על גז. במקרים רבים המערכות אינן מאווררות, וכשאדם מתקלח הוא עלול לאבד הכרה. בית חב"ד בנפאל שלח היום אזהרה למטיילים הישראלים בנפאל בעקבות המקרה: "בשנים האחרונות, כמעט בכל עונת טיולים, אנחנו נתקלים במקרים של מטיילים שהתעלפו בעקבות חשיפה לגז במקלחות בבתי הארחה. מדי ערב, בהדרכת המטיילים בבית חב"ד, אנחנו מקדישים זמן מיוחד לאזהרה מפני הסכנה הזאת. מסבירים, מדגישים ומבקשים מכולם להקפיד על כללי הבטיחות".

במהלך הטרק באנאפורנה קיים חשש לחשיפה לגז במקלחת, לאור השימוש במחממי מים הפועלים על גז. במקרים רבים המערכות אינן מאווררות, וכשאדם מתקלח הוא עלול לאבד הכרה. בית חב"ד בנפאל שלח היום אזהרה למטיילים הישראלים בנפאל בעקבות המקרה: "בשנים האחרונות, כמעט בכל עונת טיולים, אנחנו נתקלים במקרים של מטיילים שהתעלפו בעקבות חשיפה לגז במקלחות בבתי הארחה. מדי ערב, בהדרכת המטיילים בבית חב"ד, אנחנו מקדישים זמן מיוחד לאזהרה מפני הסכנה הזאת. מסבירים, מדגישים ומבקשים מכולם להקפיד על כללי הבטיחות".

בבית חב"ד הוסיפו: "אנחנו יודעים עד כמה קל, אחרי יום ארוך ומתיש של הליכה, להיכנס למקלחת חמה בלי לחשוב על הסכנות האפשריות. ולכן אנחנו מבקשים מכם שוב, בכל לשון של בקשה: אל תזלזלו בסכנה הזאת. אם מריחים גז, לא מתקלחים. התרחקו מיד מהמקום ודווחו לבעלי בית ההארחה. אם מרגישים כאב ראש, סחרחורת, בחילה או חולשה בזמן המקלחת? צאו מיד לאוויר הפתוח והזעיקו עזרה רפואית. אל תחכו לראות אם התחושה תעבור".

בבית חב"ד הוסיפו: "אנחנו יודעים עד כמה קל, אחרי יום ארוך ומתיש של הליכה, להיכנס למקלחת חמה בלי לחשוב על הסכנות האפשריות. ולכן אנחנו מבקשים מכם שוב, בכל לשון של בקשה: אל תזלזלו בסכנה הזאת. אם מריחים גז, לא מתקלחים. התרחקו מיד מהמקום ודווחו לבעלי בית ההארחה. אם מרגישים כאב ראש, סחרחורת, בחילה או חולשה בזמן המקלחת? צאו מיד לאוויר הפתוח והזעיקו עזרה רפואית. אל תחכו לראות אם התחושה תעבור".

בבית חב"ד הוסיפו: "אנחנו יודעים עד כמה קל, אחרי יום ארוך ומתיש של הליכה, להיכנס למקלחת חמה בלי לחשוב על הסכנות האפשריות. ולכן אנחנו מבקשים מכם שוב, בכל לשון של בקשה: אל תזלזלו בסכנה הזאת. אם מריחים גז, לא מתקלחים. התרחקו מיד מהמקום ודווחו לבעלי בית ההארחה. אם מרגישים כאב ראש, סחרחורת, בחילה או חולשה בזמן המקלחת? צאו מיד לאוויר הפתוח והזעיקו עזרה רפואית. אל תחכו לראות אם התחושה תעבור".