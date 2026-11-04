נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל על הצהרתו של סגנו ג'יי. די. ואנס כי ההפסד בבחירות האמצע נבע בין היתר מהמלחמה באיראן, ואמר כי "אני חושב שזה נכון במידה רבה, משום שהיא גרמה לעלייה מסוימת במחירי הדלק בטווח הקצר, אבל באותה נשימה, אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה מחדש, הייתי חייב לעשות את אותו הדבר, כי בטווח הארוך זה הפתרון היחיד. אי אפשר לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני". טראמפ נשאל אם הוא "מרגיש שזה היה שווה את המחיר", וענה: "כן. כלומר, לא הייתה ברירה. חשבתי שמחירי הנפט יעלו הרבה יותר, וקיבלתי את ההחלטה בידיעה שזה עלול לקרות".