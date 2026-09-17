צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את בית המשפט כי עד ההגנה הבא במשפטו יהיה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. הוא זומן להעיד החל מ-11 באוקטובר, ימים ספורים לפני הבחירות.

צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את בית המשפט כי עד ההגנה הבא במשפטו יהיה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. הוא זומן להעיד החל מ-11 באוקטובר, ימים ספורים לפני הבחירות.

צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את בית המשפט כי עד ההגנה הבא במשפטו יהיה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. הוא זומן להעיד החל מ-11 באוקטובר, ימים ספורים לפני הבחירות.

בבקשה של צוות ההגנה מבית המשפט נכתב כך: "בית המשפט מתבקש להוציא צו לזימונו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט לעדות בהליך, ב-11 באוקטובר, ב-12 באוקטובר וב-18 עד 22 באוקטובר". הבחירות יתקיימו ב-27 באוקטובר.

בבקשה של צוות ההגנה מבית המשפט נכתב כך: "בית המשפט מתבקש להוציא צו לזימונו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט לעדות בהליך, ב-11 באוקטובר, ב-12 באוקטובר וב-18 עד 22 באוקטובר". הבחירות יתקיימו ב-27 באוקטובר.

בבקשה של צוות ההגנה מבית המשפט נכתב כך: "בית המשפט מתבקש להוציא צו לזימונו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט לעדות בהליך, ב-11 באוקטובר, ב-12 באוקטובר וב-18 עד 22 באוקטובר". הבחירות יתקיימו ב-27 באוקטובר.