צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את בית המשפט כי עד ההגנה הבא במשפטו יהיה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. הוא זומן להעיד החל מ-11 באוקטובר, ימים ספורים לפני הבחירות.
בבקשה של צוות ההגנה מבית המשפט נכתב כך: "בית המשפט מתבקש להוציא צו לזימונו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט לעדות בהליך, ב-11 באוקטובר, ב-12 באוקטובר וב-18 עד 22 באוקטובר". הבחירות יתקיימו ב-27 באוקטובר.
מנדלבליט לא העיד עד כה במשפט. כיועמ"ש הוא היה זה שאישר את פתיחת החקירות נגד נתניהו ושקיבל את ההחלטה להגיש כתבי אישום נגד נתניהו בתיקים 1000, 2000 ו-4000.