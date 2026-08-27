החרדים כבר פתחו את הקמפיינים. בש"ס הציבו את תמונותיו של האב הרוחני המנוח הרב עובדיה יוסף. ביהדות התורה על כל חלקיה עוד עסוקים בעיצוב הרשימה - אבל כשתסתיים המלאכה, יפנו לציבור בשמם ובתמונות גדולי התורה, האדמו"רים וראשי הישיבות שיקראו להצביע ג'. אבל בטאבו הזה של שני פתקים בלבד בבחירות נראה שמתחילים סדקים, גם אם לא גדולים.

צפו: "החרדים המודרנים" שרוצים להפיל את החומות ( צילום: גיל יוחנן )





הם אוכלוסייה קטנה ביחס לחרדים שמצביעים ש"ס או ג'. כאלה שמצהירים על עצמם שהם לא לומדים לאורך היום - וגם לא מתביישים בזה, או מנסים להסתיר את זה. הם היו רוצים להפיל את החומות שבונה המגזר החרדי - ולהפוך אותן למסדרונות של שילוב מותאם בכל שדרות החיים בישראל.

בית שמש מספקת קשת רחבה של האוכלוסייה החרדית. יש בה את השוליים האנטי-ציוניים בשכונות כמו רמה ב', מצביעי ש"ס וג', וגם קהילות מודרניות - שם בתי הספר שייכים לחינוך הממלכתי-חרדי - חלק ממשרד החינוך. הם בעלי עסקים, משכילים, עובדים - וגם לא מתנגדים לגיוס לצה"ל. בין אלה לאלה יש קשת רחבה: ספרדים, ליטאים, חסידים - אדוקים יותר או פחות. אבל כאלה שעוסקים גם בטיפוח קהילתי של תעסוקה ופעילות אחרת, ולא רק בלימודי ישיבה או כולל - אפילו בגיל מבוגר.

"אם אני בודק מה עשו בשבילי - התשובה היא כלום"

"הם לא עזרו לנו", מספרת אישה מבוגרת בלבוש חסידי שמסרבת להצטלם, כשהיא נשאלת על יהדות התורה. "ציבור זה לא רק הלומדים. הזניחו את הנוער הלא לומד. את הצעירים שהם לא אברכים ורוצים לעבוד, אין להם ייצוג, אין להם מענה. שמו להם רגליים. הם יושבים בבית ורועדים מפחד מכל דפיקה בדלת שאולי זו המשטרה הצבאית. במקום לעזור להם למצוא את מקומם בחברה או ליצור להם מסגרות שירות שירגיעו אותנו כהורים חרדים".







התמונות מהשקת "הציבור החרדי". יש כבר מי שמרוצה מהסחורה (צילום: גיל יוחנן )







ואז מגיע צעיר לבוש ג'ינס, חולצת טי-שירט וכיפה שחורה לראשו. לא בדיוק הטיפוס של בחור ישיבה, אבל ניכר שהוא חי את העולם החרדי, גם אם עזב את בית המדרש. "אם אני אדבר נגדם לא תהיה לי עבודה", הוא אומר. במקצועו, הוא איש תחזוקה שעובד בין היתר במוסדות חינוך של הסיעות החרדיות. "אם אני מצטלם מחר, מפסיקים לעבוד איתי. בלי שם אני יכול לומר - אם אני בודק מה הם עשו בשבילי, התשובה היא כלום", הוא מסכם.

יו"ר דגל התורה משה גפני אמר בעבר בריאיון לעיתון החרדי משפחה: "אני מייצג את מי שלומד תורה, נקודה. אני לא מתייחס לשום פרט אחר... נשלחתי כדי להגן ולשמור על לומדי תורה". גם יו"ר אגודת ישראל גולדקנופף הזכיר מסר דומה כשהודיע: "אני לא מייצג את מי שלא לומד תורה". מאיר פרוש התבטא גם הוא באופן דומה. בש"ס דווקא כן פונים בימים האלה לציבור שעל התפר, וחלק מילדיו משרתים בצבא וחלק בישיבות, אבל בכנסת הם התמקדו בחוקים שיפטרו משירות.

אליהו גלנצברג, תושב פתח תקווה, בא לבית שמש כדי להתעניין בדבר חדש: השקה של מפלגת הציבור החרדי , שאותה ייסד המשנה לראש העיר בית שמש, מוטי לייטנר. באזור ההשקה קל יותר למצוא את ה"חרדים המודרניים", מושג שגלנצברג לא בהכרח מתחבר אליו.

גלריה "היהדות לא שייכת לי או למישהו עם כובע, זו אחריות כוללת גם של החילונים". אליהו גלנצברג ( צילום: גיל יוחנן )

"חרדי שעובד, נחשב מודרני? לא יודע. חרדי לכל דבר, ועובד", אומר גלנצברג, איש מחשבים במקצועו. "אני מחפש אלטרנטיבות חדשות. אני חושב שבעיקר בקדנציה האחרונה, נראה שהמפלגות החרדיות לא שירתו את הצרכים של הציבור החרדי. אפשר להגדיר את זה אפילו באיזשהו מקום, עשו הרבה חילול השם, בעיקר בהתמודדות עם המלחמה בנושא הצבאי. עוד כמה ח"כים, ההתנהגות שלהם לא בדיוק של תורה ועבודה. השאלה היא מה הם עושים בסוף בשביל הציבור שהוא לא של המיינסטרים.

הם צריכים לקדש שם שמיים, אבל לא עשו את זה. הם נאחזו בקרנות המזבח בשביל להעביר את חוק הגיוס - ואנחנו רואים לאן הגענו

"הם כן יכולים לפנות לכל הציבורים בישראל על מנת לקבל את הקול שלהם. השאלה מה קורה אחרי הבחירות. אחרי הבחירות, לצורך העניין, עוד לפני שבעה באוקטובר, הגענו בעקבות חוק הגיוס. ואז הגיעה הרפורמה המשפטית וכל ההפגנות. המפלגות החרדיות היו צריכות להבין שזה לא הולך למקום טוב וזה מפלג את העם, ולקחת את האחריות שמצופה מהם כאנשים יהודים שומרי תורה ומצוות. הם צריכים לקדש שם שמיים. הם לא עשו את זה, נאחזו בקרנות המזבח בשביל להעביר את חוק הגיוס, ואנחנו רואים לאן הגענו".

"בגדול", מסכם גלנצברג, "אני יכול להגיד שהדעה שלי היא שהמפלגות החרדיות זה דבר לא נכון. אנשים שנכנסו לעזה (החיילים - ש"פ) קידשו שם את היהדות ושמרו עליה. זה לא דבר ששייך לי או לכל אחד אחר עם איזשהו כובע. זו אחריות כוללת - גם חילונים, גם מסורתיים וגם חרדים לשמור על היהדות. באיזשהו מקום היום, המפלגות החרדיות לא בנויות בצורה שמקדשת שם שמיים ושומרת על היהדות. המפלגה הזו - הציבור החרדי - צבועה ככה בשם, אבל לדעתי באה להשמיע אמירה אחרת".

יוסי שטארק, פעיל ותיק בבית שמש לטובת החינוך הממלכתי-חרדי ועידוד תעסוקה בקרב חסידים, נראה כמצביע אפשרי של אגודת ישראל. הוא לבוש כחסיד, אבל מחפש אפשרויות אחרות. "כשאני הייתי צריך בית כנסת לפני כמה שנים, הייתי צריך ללכת למפלגות החרדיות, לעמוד אחרון בתור ולבקש בית כנסת שהוא לא חסידי או לא ליטאי מקושר או לא ספרדי. עכשיו יש לי נציג בבית שמש שהוכיח את עצמו בשנתיים האחרונות, שיכול לדאוג לי ולכל החברים שלי ולאלפי אנשים", הוא מסביר.

שטארק. "איך אתה רוצה שגפני ייצג אותי?" ( צילום: גיל יוחנן )

עכשיו לא רק שאני מחפש בית אחר, יש לי. ראיתי כבר את הניסיון שלו (של היו"ר לייטנר - ש"פ), הוא כבר צבר ניסיון. ראיתי במו עיניי איך הבן אדם באמת מספק את הסחורה. אלה אנשים שמחפשים חינוך קצת שונה, יותר איכותי, חינוך ממלכתי לפעמים, אבל לא רק. יש אנשים שלא רוצים ממ"חים (ממלכתי-חרדי) וכל זה. לכל תושב שפונה הוא עונה. הוא מייצג את הציבור וצריך לדאוג לכולם. אני שולח את הילדים שלי לממ"ח, ואני ראיתי סרטון של גפני אומר שאם ביבי יעז לאפשר ממ"ח בבני ברק הוא מפיל את הקואליציה. אז איך אתה רוצה שגפני ייצג אותי?".

"הם דואגים לישיבות. למי שלא מסתדר אין מענה"

אביו של לייטנר, שמואל שהגיע לתמוך בבן, אומר שהשינוי הזה כבר היה צריך להיות מזמן. "הם לא נותנים מענה למגוון הפסיפס שיש בציבור החרדי. אין מענה להרבה הרבה צעירים וקהילות שלמות שלא מוצאים את עצמם. הם עשו את הסיסטם החרדי, זה מאוד טוב, הם עשו את זה כמסגרת צרה. מי שלא מוצא את עצמו באותה מסגרת, מוצא את עצמו מחוץ לקהילות, למוסדות, וכואב הלב", הוא אומר.

"יש אלפי צעירים חרדים שהיום מסתובבים בחוצות תל אביב, בסן פרנסיסקו ובכל מיני מקומות בעולם. והנציגים החרדים לא נותנים מענה. הם באמת דואגים לאותם תלמידי ישיבות, מנסים לעזור להם, אבל מי שלא יכול ללמוד - והרבה כאלה שלא מסתדרים - אין להם מענה. לא בלימודי מקצוע, ואפילו לא בלימודי קודש. מי שלא יכול להתאים את עצמו לאותה מסגרת שהם עשו, מוצא את עצמו בחוץ".

שמואל לייטנר. מסגרת אחת, ומי שלא שם - בחוץ ( צילום: גיל יוחנן )

לדבריו, "לאלפים בנוער שלנו אין מענה. לא בלימוד תורה ולא בלימודי מקצועות. בכלום. בעצם הרבה צעירים, גם קרובים אליי, מתגלגלים בחוצות הערים בכל העולם. הציבור החרדי בא לתת לזה מענה, לדאוג לכל 12 השבטים שמרכיבים את היהדות".