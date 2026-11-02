המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הגישה כתב אישום נגד שוטר מתחנת בית שאן, בגין ביצוע מעשה מגונה והטרדה מינית של שוטרות. לפי האישום, השוטר יצא למשמרת סיור בניידת עם שוטרת, נסע לתוך חורשה מבודדת והפנה כלפי השוטרת אמירות מיניות בנוגע לגופה. בשלב מסוים הוא החל לעסות את גבה, ידיה ורגליה ללא הסכמתה ונגע באגודלו באיבר מינה מעל לבגדיה, בעוד שהשוטרת ניסתה לגונן על עצמה. באישום צוין בנוסף כי לאחר שיצאו מהניידת השוטר הנאשם נצמד לגבה של השוטרת, חיבק אותה ונישק את צווארה. במקרה אחר שמתואר באישום, השוטר נהג בצורה דומה כלפי שוטרת שרק החלה את שירותה, הסיע אותה לאזורים מבודדים והפנה כלפיה שאלות על הרגליה המיניים, למרות בקשותיה להפסיק.