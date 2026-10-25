בית משפט השלום בראשון לציון הורה להרחיק את יצחק בוכובזה (75), ראש העיר אור יהודה לשעבר, למרחק של 200 מטרים מבניין העירייה למשך שלושה חודשים, ומשני עובדים בכירים בעירייה למשך חצי שנה. ההחלטה התקבלה בעקבות אירוע אלים שהתרחש בתחילת החודש ותועד במצלמה, שבמהלכו דחף בוכובזה את מהנדס העיר.

ההליך המשפטי נפתח בעקבות בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת שהגישו שני עובדים בכירים בעיריית אור יהודה - מהנדס העיר ליאוניד גינזבורג ומנהלת מחלקת הרישוי לימור זנזורי. השניים טענו כי בוכובזה נוהג להגיע לבניין העירייה בתדירות גבוהה, לעיתים גם מחוץ לשעות קבלת הקהל, ולהתנהל באגרסיביות כלפי העובדים.

יצחק בוכובזה

בוכובזה, עורך דין במקצועו, כיהן כראש הרשות המקומית אור יהודה במשך כ-24 שנים בשתי תקופות שונות. הוא נבחר לראשונה ב-1978, עוד כשאור יהודה הייתה מועצה מקומית, והמשיך לכהן גם לאחר שהפכה לעיר ב-1988. ב-1993 איבד את תפקידו, אך שב לראשות העירייה ב-1998 וכיהן בה עד שהתפטר במרץ 2007.

לטענתם גינזבורג וזנזורי שהגישו את הצו, ראש העיר לשעבר נוהג לצעוק, להשתלח בעובדים ולהתנהל במקום כאילו היה בעליו, באופן שפוגע בתחושת הביטחון שלהם. עוד טענו כי ניסיונות חוזרים להגיע עמו להבנות שיאפשרו לו לקבל שירות מהעירייה לא צלחו. בעקבות תלונות של עובדים שחשו מאוימים מהתנהלותו, מנכ"ל העירייה אף הוציא לפני כמה חודשים הנחיה פנימית שלא לאפשר לבוכובזה לקבל שירות פיזי בבניין העירייה.

האירוע שהוביל להוצאת הצו התרחש ב-5 באוקטובר ותועד בסרטון שהוצג לבית המשפט. בהחלטתה קבעה השופטת דליה אסטרייכר כי לאחר חילופי דברים עם שני העובדים, בוכובזה דחף את מהנדס העיר ונקט כלפיו אלימות פיזית, עד שאנשים נוספים שנכחו במקום נאלצו להתערב ולהפריד בין הצדדים.

במהלך הדיון ניסה בוכובזה להסביר כי העימות פרץ על רקע מחלוקת בנוגע לדלת, לאחר שמהנדס העיר ביקש לסגור אותה בעוד שהוא ביקש לפתוח אותה. השופטת דחתה את ההסבר והבהירה כי אדם שמגיע לקבל שירות בעירייה אינו רשאי להתנהל במקום כאילו היה בעליו. "דחיפת עובד ציבור ופגיעה במרחב אישי הן חציית קו שבין ויכוח לגיטימי לבין התנהגות שמהווה הטרדה מאיימת", כתבה בהחלטתה.

גם התנהלותו של בוכובזה באולם בית המשפט זכתה לביקורת. השופטת ציינה כי הדיון היה מורכב וקשה לניהול, לאחר שבוכובזה קטע שוב ושוב את דברי בית המשפט ואת דברי המבקשים, ולא אפשר ליועצת המשפטית של העירייה להשלים את טיעוניה. לדבריה, הוא ניסה להצדיק את התנהגותו באמצעות טענות הנוגעות לסכסוכים משפטיים ואישיים בינו לבין העירייה.

השופטת הדגישה כי דווקא מעמדו הקודם של בוכובזה כראש עיר מחייב אותו לנהוג באחריות ובכבוד כלפי עובדי ציבור. "המשיב, כמי ששימש בעבר בתפקיד הציבורי הרם של ראש עיר וכמי שחזקה עליו כי הוא מכיר את החשיבות של מתן שירות תקין בהגנה על עובדי הציבור, אמור לשמש דוגמא ומופת להתנהגות אזרחית מכבדת", קבעה. היא הבהירה כי תפקידו בעבר אינו מקנה לו זכויות יתר.

אחת מעובדות העירייה התייחסה להחלטה ואמרה: "המציאות הזו שבה עובדי עירייה מרגישים מאוימים מאדם שעוד שימש כאן כראש עיר היא לא נתפסת. נתקלתי בכל סוגי ההתנהלויות, אבל הבריונות הזו שבה אדם כזה מרשה לעצמו להתנהג היא פסולה. אני מקווה שההחלטה הזו של בית המשפט תרתיע אותו ואולי תגרום לו להבין שלא ככה מתנהגים. עובדי עירייה הם לא שק החבטות של אף אחד".