שני הנפגעים קשה הם גבר בן 65 וגבר כבן 80, שסובלים מכוויות בדרגה ב' בגופם. צוותי מד"א פינו אותם לקבלת טיפול רפואי כשהם מורדמים ומונשמים. בין הנפגעים באורח בינוני אישה בת 75, שני גברים כבני 50 ו-80 ואישה בת 73. נפגעים נוספים סבלו משאיפת עשן. הם פונו לבתי החולים שיבא בתל השומר, בילינסון, איכילוב ומעייני הישועה.