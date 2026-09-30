24 בני אדם נפגעו הלילה (בין רביעי לחמישי) בשריפה שפרצה בבית האבות "מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון בבני ברק. לפי מד"א, שניים מהנפגעים במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו-18 במצב קל. כ-40 מדיירי המבנה פונו בעקבות השריפה.
שני הנפגעים קשה הם גבר בן 65 וגבר כבן 80, שסובלים מכוויות בדרגה ב' בגופם. צוותי מד"א פינו אותם לקבלת טיפול רפואי כשהם מורדמים ומונשמים. בין הנפגעים באורח בינוני אישה בת 75, שני גברים כבני 50 ו-80 ואישה בת 73. נפגעים נוספים סבלו משאיפת עשן. הם פונו לבתי החולים שיבא בתל השומר, בילינסון, איכילוב ומעייני הישועה.
פרמדיקי מד"א יששכר וייס וטל שגיא וחובש רפואת החירום יעקב שכטר סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. הגענו למקום בכוחות גדולים שכללו רכבי תגובה מהירה, אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א. הענקנו טיפול רפואי למספר רב של פצועים, בהם שני גברים במצב קשה ולא יציב, מורדמים ומונשמים, עם כוויות בפלג גופם העליון, ארבעה פצועים במצב בינוני ו-18 במצב קל, ופינינו אותם לבתי החולים".
לפי כבאות והצלה, השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה של המבנה, שבו שמונה קומות. צוותי כיבוי וחילוץ מתחנות בני ברק ורמת גן הוזעקו למקום, פעלו לכיבוי מוקד האש וערכו סריקות מקיפות אחר לכודים. במהלך הסריקות אותרו כמה דיירים שנלכדו בדירה הבוערת, ולוחמי האש חילצו אותם והעבירו אותם לטיפול גורמי הרפואה. במקביל פונו כאמור עשרות דיירים מהבניין.
לאחר כיבוי מוקד הבעירה המשיכו לוחמי האש בסריקות במבנה כדי לשלול הימצאות לכודים נוספים. חוקר דליקות זומן למקום כדי לבדוק את נסיבות פרוץ השריפה.