בית משפט השלום בכפר סבא קבע כי פעיל הימין עידו שיפוני ישלם כ-140 אלף שקל פיצויים לאלוף במילואים ישראל זיו, בשל תיאוריית קונספירציה שפרסם לגביו. פסק הדין, מסיים תביעת לשון הרע שהגיש זיו נגד שיפוני בינואר 2025 שבה עתר לפיצוי של 328 אלף שקל. הרקע לתביעה הוא ציוץ שפרסם זיו בדצמבר 2024, ובו סיפר כיצד יחד עם אלופים במיל' נועם תיבון ויאיר גולן מיהר בבוקר 7 באוקטובר 2023 להסתער דרומה ולסייע בהצלת אזרחים, בניגוד למי שלדבריו ברח להסתתר. שיפוני הגיב לציוץ בשאלה רטורית שרמזה, לטענת זיו, כי הוא וחבריו ידעו מראש על שעת פרוץ המתקפה, ואף קישר בין זיו לבין "מרגל".