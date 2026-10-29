להב 433 עצרה תושב ירושלים בשנות ה-40 לחייו בחשד לעבירות פדופיליה, בהן מעשה אינוס, החזקה והפצה של חומרי תועבה בדמות קטין, מעשה מגונה בקטין בן משפחה ופגיעה בפרטיות. בעקבות החקירה בישראל נעצרו חשודים נוספים בארה"ב על ידי ה-FBI. החשוד, נשוי ואב לילדים, ניהל על פי החשד שיחות עם עשרות אנשים ברחבי העולם, בנוגע לביצוע עבירות מין כלפי קטינים ואף בילדיהם. בחלק מהמקרים אף עודד גברים ובעיקר נשים לפגוע מינית בילדים, לתעד זאת ולשלוח לו לצורך סיפוק מיני. מחלקת הסייבר בפרקליטות הגישה אתמול הצהרת תובע לפני כתב אישום נגדו לבית המשפט.