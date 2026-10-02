בחצי הראשון של היום קיים סיכוי לגשמים משמעותיים בצפון, בדגש על הגליל המערבי והעליון, וכן בחוף הכרמל. כ-10 עד 20 מ"מ צפויים לרדת באותן שעות, וייתכנו גם סופות רעמים. צפוי גם גשם מקומי במישור החוף וסיכוי לטפטוף בדרום. במרכז הארץ ובדרום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-25, תל אביב 20-28, חיפה 21-27, צפת 16-22, קצרין 18-27, טבריה 21-29, נצרת 20-27, עפולה 19-29, בית שאן 22-32, לוד 20-29, אשדוד 21-30, עין גדי 24-32, באר שבע 17-29, מצפה רמון 17-26, אילת 23-32.