השב"כ מעכב העברת חוות דעת מהותית לפרקליטות שתסייע לקבוע מה חומרת האישומים הביטחוניים שבהם יואשמו המעורבים ב פרשת קטארגייט . חוות דעת של המוסד כבר הועברה לפרקליטות לפני שבועיים.

גלריה בפרקליטות ממתינים למסמך ( צילום: אוליבייה פיטוסי )

חוות הדעת של המוסד והשב"כ תקבענה את עוצמת וחומרת האישומים נגד המעורבים בפרשה. אם ייקבע, למשל, שקטאר היא "מדינת אויב" האישומים צפויים להיות חמורים יותר.

המוסד העביר את חוות דעתו בפרשה לאחר עיכוב בירוקרטי - מניעותו של ראש הארגון רומן גופמן מלעסוק בפרשה שכן עבד עם יונתן אוריך בלשכת ראש הממשלה. במקום גופמן עסקו בגיבוש חוות הדעת מספר יחידות של המוסד, בריכוז סגנו של גופמן.

להגדרת מעמדה של קטאר - יש גם השלכות מדיניות ובכללן גם יחסי ארה"ב עימה. עד כה נעה ההתייחסות אל קטאר בטווח שבין תיוגה כ"מדינת אויב" שמימנה את החמאס בעזה ועד להגדרתה בפי ראש הממשלה בנימין נתניהו כ"מדינה מורכבת", בעיקר בתקופה שתיווכה בהחזרת החטופים.

רק לאחר קבלת חוות הדעת תגבש הפרקליטות את עמדתה הסופית. אם תחליט להגיש כתב אישום, תנוסח טיוטת כתב אישום שתועבר לחשודים במעורבות בפרשה. ההחלטה הסופית תתקבל בכפוף לשימוע שניתן להם כדי שיגישו את גרסתם לחשדות.

היקף החשדות שבו נחקר למשל יונתן אוריך במשטרה כלל עבירות ביטחוניות ועבירות על טוהר המידות של עובדי ציבור. החשדות הביטחוניים היו מגע עם סוכן חוץ, חשד למעורבות או קשר עם גורמים הפועלים מטעם מדינה זרה. כאמור, פיענוח ודיוק פעולותיו של אוריך מול קטאר, שידרוש גם הצגת ראיות סודיות אודות הנזק שלהן - נדרש לשם גיבוש חומרת האישום והן להוכחת כוונה פלילית מצידו.

יונתן אוריך ( צילום: מיקי שמידט )

הגדרתה של קאטר תהיה קריטית לשם גיבוש העמדה האם ליחס לו סעיף כה חמור. עד לקבלת ההחלטה על ידי הפרקליטות נשקלות נגד המעורבים עבירות של מגע עם סוכן זר וכן פגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל. זאת בקשר להפצה לכאורה של ידיעה הפוגעת ביחסי ישראל עם מצרים.

הנטייה היא להתייחס אל אוריך כאל עובד ממשלה לצורך הגשת אישום של מרמה והפרת אמונים. זאת כיוון שניצל לכאורה את מעמדו, תפקידו וקשריו בלשכת ראש הממשלה לקידום מסרי השפעה למען קטאר בזמן מלחמה. כמו כן נחקר אוריך בחשד להלבנת הון שנוגע למסלול הכספים והסתרת מקור המימון של הפעילות הייעוצית מול קטאר.