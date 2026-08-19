צה"ל פרסם תחקיר בעניין מותם של 15 פלסטינים, בהם אנשי רפואה ועובד או"ם בתל א-סולטן במרץ אשתקד. ביום התקרית צה"ל תכנן פשיטה על האזור והציב כוח שיארוב לחמאס. הכוח ירה לעבר רכב שזוהה כרכב של ארגון הטרור. אחרי כשעה, דווח לכוח על חמישה רכבים שנעים לעברו במהירות; כשנוסעיו עצרו בסמוך מאוד לכוח ופרקו במהירות הוחלט לפתוח באש לעברם. בהמשך הכוח ירה לעבר רכב נוסף. בדיעבד התברר כי שני הרכבים הראשונים שנפגעו היו כבאית ואמבולנס, והרכב השלישי היה רכב או"ם פלסטיני. התחקיר העלה כי שישה מההרוגים השתייכו לחמאס. מצ"ח תמשיך בחקירה.