האמירות של השופטים היום, בפני היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, הן דרמטיות, והן מחייבות את הפרקליטות לחשב מסלול מחדש. "לאחר סיום עדותו של מר נתניהו, ההליך הגיע לצומת", אמרו השופטים, והוסיפו: "האינטרס הציבורי מחייב מחשבה מחדש". הדרמה העיקרית נוגעת לעבירת המרמה והפרת האמונים בתיק 4000. עד כה הבהירו השופטים, בכמה הזדמנויות, כי קיים קושי לבסס את עבירת השוחד בתיק, וכי על המדינה לשקול לחזור בה מהאישום הזה. היום הם הלכו צעד נוסף ודרמטי מאוד: לעמדתם, גם ניגוד העניינים המיוחס לראש הממשלה ביחסיו עם שאול אלוביץ' ובפעולות שנעשו בעניין בזק מעורר קשיים בכל הנוגע לעבירה של מרמה והפרת אמונים.

השופטים הקפידו לומר: "לא כתבנו פסק דין". ועדיין, בתי משפט אינם משגרים מסרים כאלה בקלות דעת, ובוודאי לא במשפט הפלילי החשוב והרגיש ביותר שהתנהל בישראל בעשורים האחרונים. לכן יש לייחס לדברים משקל רב, וקל להבין מהם לאן נושבת הרוח. על תיק 2000 אמרו השופטים שספק אם האישום "מגלם עבירה". על תיק 1000 אמרו שאפשר לחתור לסיום ההליך. בית המשפט שרטט למעשה את קווי המתאר של פסק הדין המסתמן: זיכוי בתיק 4000, ככל הנראה גם בתיק 2000, וככל הנראה הרשעה בתיק 1000. בתוך קווי המתאר האלה מבקשים השופטים משני הצדדים להביא את המשפט לידי סיום, והם פתוחים לכל אפשרות.

( צילום: חיים גולדברג, אלכס גמבורג, אלכס קולומויסקי )

בכל הליך משפטי יש לעמדת בית המשפט משקל כמעט מכריע. כפל כפליים כשמדובר בהרכב שמלווה את התיק שנים, שמע את כל העדים, נחשף לכל חומר הראיות והקדיש אינספור שעות ללימודו. התביעה אינה חייבת לקבל את המלצת השופטים. אבל כדי לדחות אותה היא צריכה נימוקים כבדי משקל.

במבט לאחור קשה שלא לתהות מה היה קורה אילו קיבלה הפרקליטות כבר ב-2023 את ההצעה לוותר על עבירת השוחד. סביר שההליך היה מתקצר באופן דרמטי. מאות שעות דיונים היו נחסכות, משאבי ציבור אדירים היו מתפנים, וייתכן מאוד שהיינו היום בשלב הסיכומים, ואולי אחרי הכרעת הדין. במקום זאת המשיכה המערכת כולה להתנהל שלוש שנים נוספות, בעיקר סביב אישום שבית המשפט עצמו שב ואמר שקשה לבסס.

האם אמירות השופטים מקרבות הסדר טיעון? לא בהכרח. היועצת אמרה היום שהדרך לסיום התיק היא "הכרעת דין או הסדר ראוי שנותן ביטוי לאופי המעשים והעבירות". אלא שהמחלוקת האמיתית מעולם לא הייתה באיזו עבירה יודה נתניהו. לפי הדיווחים, מוקד המחלוקת ביחס להסדר היה ונשאר הקלון והמשמעות הפוליטית שלו: האם בעקבות הסדר הטיעון יוטל קלון וראש הממשלה יסיים את דרכו הפוליטית. נאשם ששומע מבית המשפט שהאישומים המרכזיים נגדו קרסו יתקשה, ובצדק, להסכים לקלון באישום שנותר על הפרק. לכן עמדת השופטים עלולה דווקא להרחיק עסקת טיעון, אם הפרקליטות תמשיך להתעקש על סוגית הקלון ביחס לאישום שנותר.

יש שתי דרכים ריאליות לקדם את התיק לסיום. האחת, שהפרקליטות תחזור בה מהאישומים בתיק 4000 ובתיק 2000, והמשך המשפט יתמקד בתיק 1000 עד הכרעת דין. והשנייה, הסדר טיעון ביחס לעבירה של מרמה והפרת אמונים בתיק 1000 ללא קלון או שהצדדים יותירו את ההכרעה בשאלת הקלון לבית המשפט

במצב הנוכחי נדמה שיש שתי דרכים ראליות לקדם את התיק לסיום. האחת, שהפרקליטות תחזור בה מהאישומים בתיק 4000 ובתיק 2000, והמשך המשפט יתמקד בתיק 1000 עד הכרעת דין. משפט שנותר בו תיק אחד יתקצר משמעותית ויסתיים בזמן הקרוב. השנייה, הסדר טיעון ביחס לעבירה של מרמה והפרת אמונים בתיק 1000 ללא קלון או שהצדדים יותירו את ההכרעה בשאלת הקלון לבית המשפט. כך יוצאת משולחן המשא ומתן בדיוק הסוגייה שככל הנראה תקעה אותו עד היום, והיא תוכרע בידי בית המשפט. בשתי הדרכים יש להביא בחשבון, באיזון בין השיקולים, גם את השנים הארוכות שבהן מתנהל ההליך ואת עינוי הדין מול אישומים, שכפי הנראה, לא הוכחו.

חזרה מאישום על ידי הפרקליטות איננה תבוסה. תובע שמקשיב לבית המשפט ומתקן מסלול באמצע הדרך ממלא את תפקידו, ומשרת את אמון הציבור באכיפת החוק טוב יותר מתובע שמתעקש להגיע עד קצה הדרך, כאשר סופה ברור, לפחות בעיני השופטים הללו.