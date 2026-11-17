מפלגת ישר! הציגה במפגשי המו"מ עם גוש השינוי מתווה גיוס שאותו הם מוכנים להציע לחרדים במסגרת השיחות להקמת ממשלה. ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" הגיעו חלק מפרטי המתווה: הפתרון מתייחס ל"בריכה", שמונה לפי הערכות צה"ל כ-90 אלף חרדים שכבר יש נגדם הליכי עריקות או השתמטות והם מעל גיל 18. לפי המתווה, המפלגה תאפשר איפוס מעמד ולמעשה חנינה רטרואקטיבית למשתמטים בגילי 26-18, ואפשרות להתחיל מהתחלה את הסדרת מעמדם מול הצבא. לחלק מהצעירים בגילי 20-18 יינתנו מכסות לדחיית שירות לשנה עד שנתיים. גילי 26-21 יקבלו אפשרות לעשות רק שלב ב' למילואים, אחרי הכשרה, וגילי 26 ומעלה יקבלו פטור מלא משירות.