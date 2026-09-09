לילה אחד של פריימריז בניו המפשייר סיפק ל דמוקרטים שתי תמונות כמעט הפוכות של היחסים המשתנים שלהם עם ישראל. במרוץ החשוב יותר, המועמדות לסנאט, הביס כריס פאפאס, חבר קונגרס מתון עם עבר פרו-ישראלי מובהק, את המתמודדת הפרוגרסיבית שהפכה את ישראל והאשמות ברצח עם לחלק מרכזי בקמפיין שלה. כמה שעות אחר כך, במרוץ להתמודדות על המושב שפאפאס עצמו מפנה בבית הנבחרים, דווקא סטפני שאהין, בתה של אחת המשפחות הפוליטיות החזקות במדינה, דהרה לניצחון אחרי שהשתמשה בקמפיין אנטי-איפא"ק כאחד מכלי הנשק הבולטים שלה.

גלריה הומו מוצהר, נכדו של ממציא הצ'יקן טנדר ותומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה. פאפאס ( צילום: REUTERS/Brian Snyder/File Photo )

פאפאס, בן 46, ניצח במהירות בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט עם כ-63% מהקולות, והבטיח לעצמו מקום באחד המרוצים החשובים בבחירות האמצע בנובמבר. הוא יתמודד מול ג'ון סונונו הרפובליקני, סנאטור לשעבר ובנו ואחיו של שני מושלים לשעבר, במאבק שעשוי להיות משמעותי במאבק על השליטה בסנאט. הדמוקרטים חייבים לשמור על המושב של הסנאטורית הפורשת ג'ין שאהין - אמה של סטפני, והרפובליקנים כבר סימנו את ניו המפשייר כאחת ההזדמנויות הטובות שלהם.

אבל פאפאס הוא לא רק עוד דמוקרט מתון עם קורות חיים ארוכים. אם ינצח בנובמבר, הוא יהיה הגבר ההומו המוצהר הראשון שיכהן בסנאט האמריקני. הוא מגיע ממשפחה שמחזיקה בתואר אמריקני אחר, הרבה פחות ממלכתי: סבו, צ'רלי פאפאס, נחשב למי שהמציא ב-1974 את ה-Chicken Tender, רצועת העוף המטוגנת שהפכה מאז למוסד לאומי. משפחת פאפאס עדיין מחזיקה במסעדת Puritan Backroom, מוקד עלייה לרגל לפוליטיקאים שמגיעים לניו המפשייר, ושם גם חגג פאפאס את ניצחונו. הטענה על המצאת הטנדר אמנם קשה להוכחה, אבל מנצ'סטר, ניו המפשייר, כבר הכריזה על עצמה רשמית כ"בירת הצ'יקן טנדר של העולם".

צ'יקן טנדר במסעדה של משפחת פאפאס ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

הקשר שלו למשפחת שאהין סוגר גם מעגל פוליטי כמעט מושלם. ב-1996, כשהיה תלמיד תיכון בן 16, פאפאס התנדב בקמפיין הראשון של ג'ין שאהין למושלת. מאז הוא עבר כמעט בכל תחנה אפשרית בפוליטיקה המקומית, מבית המחוקקים של המדינה ועד מועצה ביצועית חזקה, וב-2018 נבחר לקונגרס. עכשיו, 30 שנה אחרי שחילק חומרי תעמולה עבורה, הוא המועמד להחליף אותה בסנאט.

עבור ירושלים, פאפאס נחשב במשך שנים לחלק מהאגף הידידותי יותר במפלגה הדמוקרטית. איפא"ק תמכה בו במרוצים קודמים לבית הנבחרים, והוא היה בין הדמוקרטים שהצביעו בעד גינוי חברת הקונגרס הפלסטינית-אמריקנית ראשידה טליב על השימוש באמירה "מהנהר לים פלסטין תהיה חופשית". הוא תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה ובפתרון שתי המדינות. אלא שהפריימריז הנוכחיים המחישו עד כמה השתנתה האווירה במפלגה. בחודשים האחרונים פאפאס התרחק מממשלת הימין, אמר שנתניהו "חייב ללכת" ושאינו שותף אמין של ארה"ב, בחר להימנע בהצבעה על הצעה לבטל לחלוטין 3.3 מיליארד דולר מהסיוע לישראל, והבטיח כי בסנאט יתמוך בהגבלות על משלוח פצצות כבדות וציוד צבאי מסוים.

זה לא הספיק ליריבה שלו, ד"ר קרישמה מנזור, מדענית רפואית וחברה בסניף המקומי של הסוציאליסטים הדמוקרטים - אותו פלג שהצמיח דמויות כמו זוהראן ממדאני, ראש העיר ניו יורק. ד"ר מנזור האשימה את ישראל ב"רצח עם", אמרה שנתניהו "מכור להרג" וטענה כי הוא שולט בכמעט 90% מהקונגרס ובבית הלבן. את פאפאס היא כינתה "שליח של איפא"ק" והאשימה אותו ב"קבלת תשלום" מהלובי בתמורה להצבעותיו. שלטי חוצות נגד קשריו עם איפא"ק הוצבו אפילו בעיר הולדתו.

נתניהו "מכור להרג", פאפאס "שליח איפא"ק". מנזור ( צילום: John Tully / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מנזור הצליחה לצמצם את הפער בסקרים בשבועות האחרונים ולרכוב על אותו גל אנטי-ממסדי שסחף השנה מועמדים פרוגרסיביים אחרים, אבל ביום הבחירות התברר שהממסד עדיין חי. פאפאס הגיע עם תמיכת קמלה האריס, אליזבת וורן ומארק קלי, ובעיקר עם יתרון כספי כמעט אבסורדי: יותר מ-15 מיליון דולר שגייס עד סוף אוגוסט, לעומת פחות מחצי מיליון למנזור.

"בחרו לוחמת, לא שם משפחה"

אלא שבאותו לילה, כמה קילומטרים משם, שם המשפחה עבד בכיוון אחר לגמרי. סטפני שאהין, בתה של הסנאטורית הפורשת, הייתה בדרך לניצחון דחוק בפריימריז על המושב שפאפאס משאיר מאחוריו. יריבתה המרכזית, מאורה סאליבן, קצינת מארינס לשעבר ששירתה בעיראק ובכירה לשעבר בממשל אובמה, ניסתה להפוך את השושלת לחיסרון. בפרסומת בחירות היא קראה לבוחרים "לבחור לוחמת, לא שם משפחה מפואר", והאשימה את שאהין בתחושת זכאות למושב. סאליבן כבר ניסתה לזכות באותו מושב ב-2018, ואז מי שניצח אותה בפריימריז היה דווקא פאפאס.

לכינוי "נפו בייבי" שהוצמד לשאהין ג'וניור יש גם בסיס מספרי. כמעט 740 אלף דולר שגייס הקמפיין שלה הגיעו מתורמים שכבר תרמו בעבר לאמה. לפחות אחד התורמים המרכזיים סיפר כי הסנאטורית עצמה פנתה אליו וביקשה שיתמוך בבתה. גם אביה, בילי שאהין, הוא איש ממסד דמוקרטי ותיק בניו המפשייר, שניהל לאורך השנים את הקמפיינים המקומיים של מועמדים לנשיאות ובהם ג'ימי קרטר, אל גור וג'ון קרי.

אבל לסטפני שאהין יש גם סיפור משלה. היא כיהנה במועצת העיר פורטסמות' ובראש ועדת המשטרה המקומית, הקימה חברת בריאות דיגיטלית ומקדישה שנים לפעילות בתחום הסוכרת - לאחר שבתה הבכורה אובחנה בגיל שמונה עם סוכרת מסוג 1 וכמעט מתה. היא אם לארבעה, בוגרת תוכניות ב-MIT ובהרווארד ואף כתבה ספר רב-מכר על ההתמודדות המשפחתית עם המחלה. הקמפיין שלה התמקד בבריאות ותמיכה בביטוח בריאות לכל, אבל בשבועות האחרונים ישראל ואיפא"ק תפסו מקום בולט יותר.

המודעה מהקמפיין של שאהין

שאהין תקפה שוב ושוב את סאליבן בגלל תרומות מאנשים שתרמו גם לאיפא"ק, והעלתה תשדיר שהציג אותה כמי ש"ממומנת" בידי הלובי הפרו-ישראלי "המזוהה עם נתניהו". הקמפיין שלה הציג תמונה של נתניהו יחד עם ההכרזה: "בואו נראה להם שניו המפשייר אינה למכירה". סאליבן מצדה נשבעה שאיפא"ק עצמה לא תרמה לה ולא תמכה בה, וטענה שמדובר ב"תיאוריית קונספירציה זדונית ונואשת".

שאהין ניסתה להדוף טענות לאנטישמיות בכך שזכתה לתמיכת ג'יי סטריט, הלובי הפרו-ישראלי הליברלי שנחשב יריב אידאולוגי של איפא"ק, לצד העובדה שיש לה תומכים יהודים. היא תומכת מובהקת בהפסקת הסיוע הצבאי לישראל והבטיחה להצביע בעד כל הצעה דומה. היא עדיין מדברת על ישראל כ"שותפה דמוקרטית חשובה של ארה"ב", מכירה בזכות קיומה לצד פתרון שתי המדינות, אבל בסוגיית הסיוע והלובי הפרו-ישראלי היא ממוקמת בבירור משמאל לדמוקרטים מהדור של אמה.