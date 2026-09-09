ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) בכתר החרמון בסוריה, וטען כי "אנחנו מאוד קרובים להכריע את משטר הטרור באיראן". לדבריו, "לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. העבודה העיקרית היא הכרעת משטר הטרור באיראן, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית".

ראש הממשלה נתניהו בכתר החרמון בסוריה ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )





נתניהו בכתר החרמון בסוריה: "לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו" ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

בביקור שנערך יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, קיבל נתניהו סקירה במוצב צה"ל שצופה על סוריה ממפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא וממפקד אוגדה 210 תא"ל יאיר פלאי על הפעילות המבצעית בגזרה.

״ערב ראש השנה, אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון", אמר נתניהו. "דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון, שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה".

הוא הוסיף: "אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומהשיאים האלה יש עוד עבודה אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה".

בישיבת הממשלה שנערכה ביום ראשון האחרון טען נתניהו כי "ישראל חזקה מאי-פעם, אויבינו חלשים מאי פעם. יחד עם ארצות הברית, השגנו הישגים כבירים בהרחקת איום קיומי מעל ראשנו. הרחקנו מעלינו פצצות אטום וטילים בליסטיים ופגענו בציר האיראני בעוצמה רבה".