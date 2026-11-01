ההתאמות לסטודנטים בקבע ובמילואים, על רקע המצב הביטחוני עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית, נמשכות זו השנה הרביעית. המתווה נשען על קודמיו וכולל מנגנון הערכות חלופי, הקלות במלגות הצטיינות וקבלה לתואר שני; ומתן מעטפת לבני ובנות זוג. מנגנון ההערכות החלופי כולל עבודה במקום בחינה, בחינה מותאמת או קביעת ציון הגבוה מבין שני מועדים; סטודנטים משרתים שנאלצו "לגרור את התואר" לסמסטר או שנה נוספת עקב השירות, יזכו להתאמות המגיעות להם באותה השנה, בהתאם לקבוצת ימי המילואים או סוג שירות הקבע שאליה השתייכו, כדי להבטיח את סיום התואר.