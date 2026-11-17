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עו"ד לאה ופנר, מנכ"לית ההסתדרות הרפואית בישראל, התארחה הבוקר (שלישי) בוועידת הבריאות של ynet ו"ידיעות אחרונות", והתייחסה לפלונטר הפוליטי ולהשפעתו על מערכת הבריאות. "כל הנושא של הבריאות ומערכת הבריאות לא מקבלים תשומת לב ראויה, זה בכלל לא בשיח", אמרה, ומתחה ביקורת על מקרי הגזענות כלפי אנשי צוות ערבים במערכת הבריאות. "אחת מהבעיות היא שמנסים להפוך את מערכת הבריאות לכלי פוליטי".

עו"ד לאה ופנר ( צילום: יריב כץ )

לדברי ופנר, העיסוק בתחום הבריאות במערכת הפוליטית בישראל אינו מספק. "אנחנו לא שומעים פוליטיקאים יוצאים ומתחייבים לא', ב' או ג'. זה בכלל כאילו לא חשוב, אבל לאזרח אין דבר יותר חשוב מנושא הבריאות. בממשלה החדשה הייתי רוצה לראות את כולם רבים על תיק הבריאות, הייתי רוצה לראות את המחויבות ובסוף זה גם עניין של כסף. חייבים לשנות סדרי עדיפויות. עם כל הכבוד, ואסור לזלזל במצב ביטחוני, ללא מערכת בריאות חזקה כל השאר לא שווה הרבה".

באשר למקרי הגזענות נגד אנשי צוות רפואי, ופנר אמרה כי התנאים הללו עלולים לדחוק רופאים ורופאות לעזוב את ישראל ולהעתיק את מגוריהם למדינות אחרות. "נושא הגזענות מתחילה לחלחל פנימה. פוליטיקאים שלא מתוך המערכת מנסים להפוך את הזירה הזו לקדם נושאים פוליטיים, זה מרחיק אנשים מפה וגם יכול להשפיע על נושא של הגירה, כי בסוף היום כל הרופאים והרופאות שלנו, יהודים, ערבים, מוסלמים ודרוזים - כולם רוצים לעבוד ביחד למטרה אחת. וזה לעזור למטופלים".