הילה סוויסה, אשת עסקים ישראלית בת 34, נעצרה ב-10 בנובמבר בנמל התעופה קו סמוי שאליו הגיעה בטיסה מבנגקוק - ומואשמת במסירת מידע כוזב לפקידי ממשלה וברכישת קרקע שלא כחוק. דבר מעצרה פורסם רק בימים האחרונה, והיא מכחישה את ההאשמות נגדה.
סוויסה נעצרה כחלק ממבצע נרחב בתאילנד בחודשים האחרונים נגד משקיעים זרים, שבין השאר משתמשים לפי החשד בתאילנדים כאנשי קש כדי לעקוף את ההגבלות הנוקשות במדינה. כחלק מהמבצע, שמתמקד במיזמים מסחריים והחזקות נדל"ן באיי התיירות הדרומיים של תאילנד, נבדקו לפי הדיווחים במדינה 12,906 חברות, נכסים בשווי 1.2 מיליארד באט וזוהו 88 חשודים.
צו המעצר נגד סוויסה הוצא כבר ב-10 באוגוסט. סוויסה, נכתב בתקשורת התאילנדית, עוברה לאחר מעצרה לתחנת המשטרה בו פוט - שם אישרה את זהותה, הכחישה את ההאשמות וסירבה למסור עדות לחוקרים. היא אינה הקשר הישראלי היחיד בפרשה: במהלך פשיטת ענק שערכו הרשויות באוגוסט בהשתתפות יותר מ-300 שוטרים ופקידי ממשל, נחשפו חמש רשתות עסקיות מרכזיות החשודות בשימוש באנשי קש – והראשונה שבהן היא רשת "קאלפ-טרי" בעלת הקשר הישראלי. הרשת, שהיוותה את אחת מקבוצות החברות הגדולות ביותר שנחקרו במבצע, כוללת 19 חברות שעסקו בפיתוח נדל"ן, וילות יוקרה ושירותי טיפול בילדים.
המבצע הנרחב, שאותו מובילות המחלקה לחקירות מיוחדות (DSI) והמחלקה לפיתוח עסקי (DBD) של תאילנד, התמקד בתחילה בקו סמוי ובקו פנגן, אך התרחב מאז לחמישה יעדי תיירות מרכזיים נוספים: פוקט, קראבי, פאנג נגה, פטאיה והואה הין.
ההגבלות שנאכפות כעת בתאילנד מעוגנות בחוק העסקים הזרים שלה משנת 1999 ובתקנות המקרקעין של המדינה. החוק מגביל שליטה זרה במגוון רחב של ענפים מסחריים - ובהם מסעדות, ברים, בתי קפה, מלונאות ופיתוח נדל"ן - ומחייב משקיעים זרים לקבל רישיון מיוחד או אישור רשמי כדי לפעול בהם כחוק. במקביל, תאילנד מטילה מגבלות מחמירות על רכישת קרקעות ובעלות עליהן בידי אזרחים זרים. כדי לעקוף את המגבלות הללו, משקיעים זרים רבים רושמים לפי החשד חברות או נכסים על שמם של אזרחים תאילנדים המשמשים כבעלי מניות פיקטיביים - "אנשי קש" - פרקטיקה המהווה עבירה פלילית הן עבור המשקיע הזר והן עבור האזרח התאילנדי המסייע לו.
לפי התקשורת המקומית, משקיעים זרים ואנשי קש מקומיים שיורשעו בעקיפת ההגבלות על בעלות זרה צפויים לעונש של עד שלוש שנות מאסר, קנסות של עד מיליון באט, צווי סגירה לעסקים - וכן קנס יומי של עד 50 אלף באט במקרה של אי-ציות לצווי בית המשפט.