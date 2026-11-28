צו המעצר נגד סוויסה הוצא כבר ב-10 באוגוסט. סוויסה, נכתב בתקשורת התאילנדית, עוברה לאחר מעצרה לתחנת המשטרה בו פוט - שם אישרה את זהותה, הכחישה את ההאשמות וסירבה למסור עדות לחוקרים. היא אינה הקשר הישראלי היחיד בפרשה: במהלך פשיטת ענק שערכו הרשויות באוגוסט בהשתתפות יותר מ-300 שוטרים ופקידי ממשל, נחשפו חמש רשתות עסקיות מרכזיות החשודות בשימוש באנשי קש – והראשונה שבהן היא רשת "קאלפ-טרי" בעלת הקשר הישראלי. הרשת, שהיוותה את אחת מקבוצות החברות הגדולות ביותר שנחקרו במבצע, כוללת 19 חברות שעסקו בפיתוח נדל"ן, וילות יוקרה ושירותי טיפול בילדים.

צו המעצר נגד סוויסה הוצא כבר ב-10 באוגוסט. סוויסה, נכתב בתקשורת התאילנדית, עוברה לאחר מעצרה לתחנת המשטרה בו פוט - שם אישרה את זהותה, הכחישה את ההאשמות וסירבה למסור עדות לחוקרים. היא אינה הקשר הישראלי היחיד בפרשה: במהלך פשיטת ענק שערכו הרשויות באוגוסט בהשתתפות יותר מ-300 שוטרים ופקידי ממשל, נחשפו חמש רשתות עסקיות מרכזיות החשודות בשימוש באנשי קש – והראשונה שבהן היא רשת "קאלפ-טרי" בעלת הקשר הישראלי. הרשת, שהיוותה את אחת מקבוצות החברות הגדולות ביותר שנחקרו במבצע, כוללת 19 חברות שעסקו בפיתוח נדל"ן, וילות יוקרה ושירותי טיפול בילדים.

צו המעצר נגד סוויסה הוצא כבר ב-10 באוגוסט. סוויסה, נכתב בתקשורת התאילנדית, עוברה לאחר מעצרה לתחנת המשטרה בו פוט - שם אישרה את זהותה, הכחישה את ההאשמות וסירבה למסור עדות לחוקרים. היא אינה הקשר הישראלי היחיד בפרשה: במהלך פשיטת ענק שערכו הרשויות באוגוסט בהשתתפות יותר מ-300 שוטרים ופקידי ממשל, נחשפו חמש רשתות עסקיות מרכזיות החשודות בשימוש באנשי קש – והראשונה שבהן היא רשת "קאלפ-טרי" בעלת הקשר הישראלי. הרשת, שהיוותה את אחת מקבוצות החברות הגדולות ביותר שנחקרו במבצע, כוללת 19 חברות שעסקו בפיתוח נדל"ן, וילות יוקרה ושירותי טיפול בילדים.