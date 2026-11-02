סיפור גניבה יוצא דופן מעסיק את משטרת טוקיו ב יפן : שעון יוקרה בשווי כ-292 אלף דולר, שנגנב מחנות במרכז קניות בעיר בשבוע שעבר, הוחזר לבעליו כעבור שלושה ימים באמצעות שירות משלוחים - בצירוף פתק התנצלות בכתב יד. למרות השבת השעון היקר, המשטרה עדיין מחפשת אחר החשוד בגניבה, שזהותו טרם התבררה.

גלריה תיעוד "הגנב המנומס" רץ ברחוב לאחר שנמלט עם שעון היוקרה, אותו הוא עונד ביד שמאל ( TBS NEWS DIG )

לפי הדיווח היום (שני) בעיתון היפני "ג'פן טיימס", התקרית התרחשה ביום חמישי האחרון, בסביבות השעה 20:00 (שעון מקומי), בחנות השעונים "קמקיצ'י" בקומה השלישית של מתחם הקניות נקאנו ברודוויי ברובע נקאנו שבטוקיו. גבר שנכנס לחנות ביקש למדוד שעון יוקרה של המותג השווייצרי אודמר פיגה, שמחירו כ-46 מיליון ין. אלא שבמקום להחזיר את השעון לעובדים - הוא נמלט מהמקום כשהשעון על ידו. שני עובדים נכחו בחנות בזמן הגניבה, ואיש מהם לא נפגע.

לפי דיווח של רשת TBS היפנית, הגניבה כולה נמשכה דקות ספורות בלבד. החשוד שהה בחנות כשמונה דקות, ולאחר שענד את השעון על ידו השמאלית פתח בריצה. הוא נמלט מהקומה השלישית של המתחם לקומת המרתף, תוך שהוא קופץ בין מדרגות נעות בדרכו החוצה. אחד מעדי הראייה, ששהה באותה עת במתחם, סיפר כי ראה את עובדי החנות רודפים אחר האיש וצועקים לעבר העוברים ושבים: "גנב!". מצלמות אבטחה באזור תיעדו אותו רץ ברחוב.

שלושה ימים לאחר מכן, ביום ראשון בבוקר, ציפתה לעובדי החנות הפתעה. חבילה שהגיעה באמצעות שליח הכילה את השעון שנגנב, ולצידו פתק התנצלות שנכתב בכתב יד. העובדים בדקו את המספר הסידורי של השעון, ואישרו כי מדובר באותו שעון יקר שנלקח מהחנות ימים ספורים קודם לכן. לפי רשתות הטלוויזיה היפניות, בחבילה שהגיעה לחנות הונח פתק בכתב יד, ובו התנצלות בנוסח "אני מצטער". השעון נשלח בתוך קופסת קרטון, ולפי הדיווחים לא נמצאו עליו סימני נזק בולטים.

חנות השעונים קמקיצ'י בטוקיו, שממנה נגנב השעון ( Kame-Kichi )

על פי גורמים המעורים בחקירה, החבילה נשלחה ממחוז אאיצ'י שנמצא במרכז יפן, מאות קילומטרים מטוקיו. על גבי המשלוח הופיעו שם וכתובת של שולח, אולם במשטרה מעריכים כי מדובר בפרטים בדויים. החוקרים בודקים מי עומד מאחורי המשלוח והאם השולח הוא גם האדם שנמלט מהחנות עם השעון. לפי שעה, החשוד טרם נתפס.

מתחם נקאנו ברודוויי, שבו התרחשה הגניבה, הוא אחד ממוקדי הקניות המוכרים בטוקיו לחובבי פריטי אספנות. לצד חנויות המתמחות במנגה, באנימה ובמוצרי תרבות פופ יפנית, פועלות בו חנויות רבות למכירת שעוני יוקרה. המתחם מושך אליו אספנים ותיירים המחפשים פריטים נדירים, ובהם שעונים של מותגי היוקרה המובילים בעולם.