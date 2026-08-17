בליכוד תכננו לקיים הצבעה אלקטרונית בפריימריז, ובחנו מראש את כל האפשרויות הטכנולוגיות לביצוע ההליך. אלא שבעקבות התייעצות שנערכה עם גורמי סייבר, לפי גורמים בליכוד, עלה חשש מפני התערבות זרה בהצבעה, שיכלה להוביל לשיבוש של ממש בתוצאות הבחירות. כך נודע ל-ynet.
בעקבות האזהרה והחשש הפוליטי והאבטחתי, הוחלט במפלגה לוותר על האופציה הדיגיטלית ולהישאר עם שיטת ההצבעה הידנית המיושנת שהייתה נהוגה עד כה. בשל הבחירה באפשרות הידנית וספירת הניירות המורכבת, התוצאות הסופיות של הפריימריז לכנסת ה-26 צפויות להתפרסם רק מחר בבוקר.
בליכוד יש הטוענים לסיבה נוספת שבגינה נפסלה ההצבעה הדיגיטלית. לפי גורמים במפלגה, הצבעה ידנית מאפשרת לראש הממשלה נתניהו להדק את השליטה בבחירת הרשימה, משום שהכוח עובר לפוקדים הגדולים. "באחוזים גבוהים יותר ההרפתקה גדולה יותר, תקבל רשימה שאתה לא בהכרח יודע איך תיראה", אמרו.
הקלפיות בנסגרו שעה 21:00 בתום יום הצבעה שנמשך 11 שעות, כשרק 53% מבעלי זכות הבחירה הצביעו - 75,177 איש. לשם השוואה, לפני רק פחות מחודש נערכו פריימריז במפלגת הדמוקרטים - שם נרשמו אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד: יותר מ-97 אלף מצביעים, 86.2% מכלל המתפקדים. ההצבעה התקיימה באופן דיגיטלי באמצעות הטלפונים הניידים, במה שתרם לאחוזי ההצבעה הגבוהים.
ח"כ נעמה לזימי לעגה בחשבונה ברשת X וציינה כי רק עבורה הצביעו יותר מתפקדים, 87,775, מאשר בכל הפריימריז בליכוד. "לכו. נמשיך מכאן", כתבה. ח"כ גלעד קריב הוסיף כי "רק חצי ממתפקדי הליכוד טרחו להצביע בפריימריז המושחתים של הליכוד. הציבור החופשי הפנה עורף למפלגת ההפקרה וההשתמטות. ככה נראית מפלגה שאיבדה את אמון הציבור הרחב ואפילו של המתפקדים שלה".
אחר הצהריים אמר ל-ynet יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כי הוא מוטרד מאחוזי ההצבעה הנמוכים באותה שעה, וקרא למצביעים לא להשתהות: "זה איננו דבר מובן מאליו שחברי הליכוד הם אלה שבוחרים את חברי הכנסת". מי שלא הוטרדה מאחוז יההצבעה לפני סגירת הקלפיות היא ח"כ טלי גוטליב, שאמרה ל-ynet בקלפי בבנייני האומה בירושלים כי "עד תשע בערב יהיו קולות חופשיים, אני מאמינה בעם הזה". היא נשאלה אם ניסו לסכל הצבעות עבורה, והשיבה: "ברור, מה השאלה?".
ח"כ עמית הלוי התייחס גם הוא מוקדם יותר לטענות שעלו לזיופים ואי-סדרים, ואמר כי "הכול כתקנו". לדבריו, "מה שחשוב זה הקולות החופשיים שמגיעים. אם אתם מחפשים הפתעות - הפתעה תהיה בהיקף הקולות החופשיים שיקבעו את עתיד הרשימה".