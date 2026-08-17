בליכוד יש הטוענים לסיבה נוספת שבגינה נפסלה ההצבעה הדיגיטלית. לפי גורמים במפלגה, הצבעה ידנית מאפשרת לראש הממשלה נתניהו להדק את השליטה בבחירת הרשימה, משום שהכוח עובר לפוקדים הגדולים. "באחוזים גבוהים יותר ההרפתקה גדולה יותר, תקבל רשימה שאתה לא בהכרח יודע איך תיראה", אמרו.

בליכוד יש הטוענים לסיבה נוספת שבגינה נפסלה ההצבעה הדיגיטלית. לפי גורמים במפלגה, הצבעה ידנית מאפשרת לראש הממשלה נתניהו להדק את השליטה בבחירת הרשימה, משום שהכוח עובר לפוקדים הגדולים. "באחוזים גבוהים יותר ההרפתקה גדולה יותר, תקבל רשימה שאתה לא בהכרח יודע איך תיראה", אמרו.

בליכוד יש הטוענים לסיבה נוספת שבגינה נפסלה ההצבעה הדיגיטלית. לפי גורמים במפלגה, הצבעה ידנית מאפשרת לראש הממשלה נתניהו להדק את השליטה בבחירת הרשימה, משום שהכוח עובר לפוקדים הגדולים. "באחוזים גבוהים יותר ההרפתקה גדולה יותר, תקבל רשימה שאתה לא בהכרח יודע איך תיראה", אמרו.

ח"כ נעמה לזימי לעגה בחשבונה ברשת X וציינה כי רק עבורה הצביעו יותר מתפקדים, 87,775, מאשר בכל הפריימריז בליכוד. "לכו. נמשיך מכאן", כתבה. ח"כ גלעד קריב הוסיף כי "רק חצי ממתפקדי הליכוד טרחו להצביע בפריימריז המושחתים של הליכוד. הציבור החופשי הפנה עורף למפלגת ההפקרה וההשתמטות. ככה נראית מפלגה שאיבדה את אמון הציבור הרחב ואפילו של המתפקדים שלה".

ח"כ נעמה לזימי לעגה בחשבונה ברשת X וציינה כי רק עבורה הצביעו יותר מתפקדים, 87,775, מאשר בכל הפריימריז בליכוד. "לכו. נמשיך מכאן", כתבה. ח"כ גלעד קריב הוסיף כי "רק חצי ממתפקדי הליכוד טרחו להצביע בפריימריז המושחתים של הליכוד. הציבור החופשי הפנה עורף למפלגת ההפקרה וההשתמטות. ככה נראית מפלגה שאיבדה את אמון הציבור הרחב ואפילו של המתפקדים שלה".

ח"כ נעמה לזימי לעגה בחשבונה ברשת X וציינה כי רק עבורה הצביעו יותר מתפקדים, 87,775, מאשר בכל הפריימריז בליכוד. "לכו. נמשיך מכאן", כתבה. ח"כ גלעד קריב הוסיף כי "רק חצי ממתפקדי הליכוד טרחו להצביע בפריימריז המושחתים של הליכוד. הציבור החופשי הפנה עורף למפלגת ההפקרה וההשתמטות. ככה נראית מפלגה שאיבדה את אמון הציבור הרחב ואפילו של המתפקדים שלה".