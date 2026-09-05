בשעות הבוקר (שבת) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום ייעשה נאה. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. גם בלילה יהיה מעונן חלקית ולקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, והים התיכון יהיה נוח עד גלי - גובה הגלים ינוע בין 40 ל-90 ס"מ.
מחר יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. כמו כן, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שוב בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-30, תל אביב 24-31, חיפה 23-31, צפת 19-30, קצרין 20-34, טבריה 24-35, נצרת 23-34, עפולה 22-34, בית שאן 26-38, לוד 23-32, אשדוד 24-31, עין גדי 27-37, באר שבע 21-33, מצפה רמון 21-32, אילת 29-39.