בשעות הבוקר (שבת) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום ייעשה נאה. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. גם בלילה יהיה מעונן חלקית ולקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, והים התיכון יהיה נוח עד גלי - גובה הגלים ינוע בין 40 ל-90 ס"מ.