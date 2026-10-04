רשלנות חמורה ומביכה במשרד החינוך: מנהלים ומורים בבתי ספר נדהמו למצוא בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק באירועי יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר אזכורים שבהם מייחלים להשבת החטופים, והתייחסות שלפיה לכאורה החטופים עדיין לא שבו - אף שכולם כבר הושבו, חיים או חללים, לישראל.

בירור שנערך עלה כי גורמים במשרד החינוך הפיצו את חוזר מנכ"ל העוסק באירועי יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר עם הנחיות ותכנים שבהם בתי הספר יכולים להיעזר, מבלי לעדכן את החוזר שנכתב טרם שובם של כל החטופים.

מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני ( צילום: ריאן פרויס )

בנוסף לאזכור על החטופים, במסמך מתוארת המלחמה שפרצה בעקבות טבח חמאס ב-7 באוקטובר 2023 כ"מלחמת התקומה", מבלי להסביר את המורכבות הפוליטית והחברתית שבמושג - ומבלי להמליץ למשל למנהלי בתי הספר לקיים שיח עם תלמידיהם על המחלוקת הציבורית סביב השם הטעון.

מנהלת בית ספר מתחה ביקורת קשה על התקרית המביכה ואמרה כי מדובר ברשלנות מביכה המעידה על חוסר תשומת לב וזלזול בכלל, ובפרט בחוזר העוסק באחד האירועים המטלטלים ביותר שעברה המדינה. "ההתנהלות הזו מעבירה מסר בעייתי במיוחד, דווקא ביום שנועד להנציח את אירועי 7 באוקטובר, את החטופים ששבו ואת אלה שלא שבו", הסבירה.

התכנים והפעילויות במוסדות החינוך ביום הזיכרון הלאומי

לפי משרד החינוך, השבוע תציין מערכת החינוך את יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר בטקסים, במפגשי שיח ובפעילויות חינוכיות בבתי הספר, בגני הילדים ובמסגרות החינוך הבלתי-פורמלי ברחבי הארץ. בין התכנים והפעילויות שילוו את היום יהיו:

זיכרון והתייחדות: טקסים ומפגשי שיח שיציבו במרכז את שמותיהם, פניהם וסיפורי חייהם של הנופלים והנרצחים.

גבורה וערבות הדדית: עיסוק בשעת מחנך בסיפוריהם של הלוחמים ובמעשי הגבורה, ההצלה והרעות של אנשי כוחות הביטחון, אזרחים וקהילות, ובגילויי ההתנדבות והערבות ההדדית מאז 7 באוקטובר.

שיח רגשי וחינוכי: צוותי החינוך, בליווי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י), יקיימו שיח מותאם גיל שיאפשר לתלמידים לשתף ולעבד רגשות וחוויות, לצד שיח על סיפורי הלוחמים, מעשי הגבורה וההצלה והערבות ההדדית שהתגלו מאז 7 באוקטובר, תוך רגישות מיוחדת למעגלי הפגיעה השונים.

שיקום ותקומה: עיסוק בתהליכי השיקום, החזרה לחיים והתקומה של הקהילות שנפגעו, לצד עידוד התנדבות ועשייה למען הזולת וקיום סיורים ומסעות לחיזוק הזהות והשייכות בעוטף עזה ובחבל התקומה.

משרד החינוך מסר בתגובה: "מערכת החינוך רואה בהנצחת אירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה חובה חינוכית ולאומית, ופועלת להנחלת זיכרון הנרצחים והנופלים וסיפוריהם לדורות הבאים. לקראת יום הזיכרון הונגשה לצוותי החינוך מעטפת רחבה הכוללת מערכי שיעור, הצעות לטקסים, חומרי חוסן ותכנים מותאמי גיל העוסקים בזיכרון ובאובדן, בחטופים ובשבים, בסיפורי הגבורה וההצלה, בערבות ההדדית ובשיקום ובתקומה.