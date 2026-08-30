אישה נהרגה וחמישה בני אדם נפצעו לפנות בוקר (יום א'), חלקם באורח קשה, באירוע ירי בסיומה של מסיבת רייב בעיר אראו שבצפון שווייץ, כ-46 קילומטרים ממערב לציריך. המשטרה מסרה כי היורה נמלט מהמקום, ומתנהל אחריו מצוד.
המסיבה שבסופה אירע הירי נערכה במסלול מרוצי הסוסים ברובע שאכן שבאראו, עיר בת 22 אלף תושבים. דובר המשטרה, פסקל ונצל, מסר לרשת השידור הציבורית השווייצרית SRF כי המשטרה קיבלה דיווח על הירי בסביבות השעה 2:30 לפנות בוקר. כוחות ההצלה חסמו שטח גדול סביב הזירה, והתושבים נקראו להתרחק מהאזור.
שעות אחרי הירי פנתה משטרת קנטון ארגאו, שבו שוכנת אראו, אל הציבור בבקשה שיעביר כל תיעוד בווידאו או בתמונות מהאירוע הקטלני בהיפודרום. אתר האינטרנט של העיתון הנפוץ "בליק" פרסם סרטון אחד כזה, שבו נשמעות יריות רצופות.
לפי הדיווחים בשווייץ, אירוע הירי התרחש בפסטיבל Aarauer Rave, פסטיבל טכנו שנתי שאליו הגיעו כ-3,500 חוגגים. הוא החל בזירת מרוצי הסוסים אתמול בשעה 15:00 ואמור היה להסתיים בסביבות 2:00 בלילה, זמן קצר לפני שהירי התרחש. ב"בליק" הביאו את עדותה של עדת ראייה לירי, שסיפרה כי היא וחבריה התחבאו מתחת לעמדת הדי-ג'יי אחרי שנשמעו קולות הנפץ הראשונים ואחרי שמישהו צעק "כולם להשתטח!".
עד ראייה אחר סיפר שחשב תחילה שמדובר בזיקוקים. הוא סיפר כי גבר שאותו לא הכיר, ושהיה מלווה באישה, אמר לו אז להתחבא מאחורי מקרר. "חשבתי לעצמי, 'בשביל מה? אלה רק זיקוקים'. כשיצאתי מהאוהל וחציתי את החצר, כדור ניתז מהגג. רצתי חזרה לאישה. היא נפגעה. ניסינו לבצע בה החייאה, אבל היא דיממה למוות מול העיניים שלנו". עד הראייה ציין כי שמע מאנשים אחרים כי ראו "צללית" של אדם כלשהו עם רובה סער ליד המכוניות בחוץ, וכי הם חושבים שהוא נמלט בריצה לעבר היער.
לדברי המשטרה, לפי שעה המניע לירי אינו ידוע. ב"בליק" דווח כי ככל הנראה למשטרה עדיין אין מידע על זהות היורה או היורים.
לשווייץ יש את אחד משיעורי החזקת הנשק הגבוהים ביותר באירופה, אבל מקרי ירי אלימים הם דבר נדיר בה. בשנת 2019 היא אישרה תקנות מחמירות יותר לפיקוח על כלי הנשק.