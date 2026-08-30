לפי הדיווחים בשווייץ, אירוע הירי התרחש בפסטיבל Aarauer Rave, פסטיבל טכנו שנתי שאליו הגיעו כ-3,500 חוגגים. הוא החל בזירת מרוצי הסוסים אתמול בשעה 15:00 ואמור היה להסתיים בסביבות 2:00 בלילה, זמן קצר לפני שהירי התרחש. ב"בליק" הביאו את עדותה של עדת ראייה לירי, שסיפרה כי היא וחבריה התחבאו מתחת לעמדת הדי-ג'יי אחרי שנשמעו קולות הנפץ הראשונים ואחרי שמישהו צעק "כולם להשתטח!".

לפי הדיווחים בשווייץ, אירוע הירי התרחש בפסטיבל Aarauer Rave, פסטיבל טכנו שנתי שאליו הגיעו כ-3,500 חוגגים. הוא החל בזירת מרוצי הסוסים אתמול בשעה 15:00 ואמור היה להסתיים בסביבות 2:00 בלילה, זמן קצר לפני שהירי התרחש. ב"בליק" הביאו את עדותה של עדת ראייה לירי, שסיפרה כי היא וחבריה התחבאו מתחת לעמדת הדי-ג'יי אחרי שנשמעו קולות הנפץ הראשונים ואחרי שמישהו צעק "כולם להשתטח!".

לפי הדיווחים בשווייץ, אירוע הירי התרחש בפסטיבל Aarauer Rave, פסטיבל טכנו שנתי שאליו הגיעו כ-3,500 חוגגים. הוא החל בזירת מרוצי הסוסים אתמול בשעה 15:00 ואמור היה להסתיים בסביבות 2:00 בלילה, זמן קצר לפני שהירי התרחש. ב"בליק" הביאו את עדותה של עדת ראייה לירי, שסיפרה כי היא וחבריה התחבאו מתחת לעמדת הדי-ג'יי אחרי שנשמעו קולות הנפץ הראשונים ואחרי שמישהו צעק "כולם להשתטח!".