אלמוני השליך הבוקר אבנים מגשר מעל נתיבי איילון צפון - לעבר כלי רכב שנסעו במהירות של כ-90 קמ"ש, סמוך למחלף ההלכה. כמה כלי רכב ניזוקו, בהם מכונית טסלה ומונית שנסעה לצדה, ונראות בתיעוד. מצלמות הטסלה תיעדו, לדברי בעל הרכב, את החשוד משליך את האבנים ונמלט בריצה לכיוון רמת גן. משטרת לב תל אביב פתחה בחקירה. אדוארד ריס, שנהג בטסלה שנפגעה, סיפר בריאיון ל-ynet: "נסעתי לכיוון צפון בנתיב השמאלי. כשהגעתי מתחת לגשר ראיתי פתאום אבנים עפות, ממש סלעים, לכיוון הנתיב שלי והנתיב שלידי. נסענו במהירות של 80 עד 90 קמ"ש ולא הספקתי להגיב. שמעתי את האבנים פוגעות ברכב שלי".