משפיען הרשת האמריקני בריידן אריק פיטרס, שעורר בקיץ מהומה בביקור בישראל, הואשם במסצ'וסטס בעבירות של אונס, סימום לצורך קיום יחסי מין ואספקת אלכוהול לקטינה. האיש שמוכר לעוקביו בשם " קלוויקולר " הגיע לתל אביב במסגרת סיבוב גיחות עולמי פרובוקטיבי: שידורים חיים, דייט מצולם והבטחה עמומה ל"קולאב" עם בנימין נתניהו. חודשיים לאחר שעזב את הארץ בכעס, הסיפור סביבו כבר נמצא בזירה אחרת לגמרי.

האישומים הוגשו בבית המשפט המחוזי שבקייפ קוד, ומתייחסים לאירוע מ-23 במאי 2025. פיטרס בן ה-20 אמור להתייצב להקראת האישומים ב-14 באוקטובר. לפי דו"ח משטרתי שהוגש לבית המשפט, המתלוננת, שהייתה אז בת 16 ומשפיענית רשת בתחילת דרכה, הגיעה לבית משפחתו בעיירה צ'טהאם לאחר שפיטרס הזמין עבורה נסיעה. היא סיפרה לחוקרים כי קיוותה שהמפגש עם אחד הכוכבים הגדולים בזירת ה"לוקסמקסינג" - תרבות אינטרנטית המבטיחה לגברים צעירים לשדרג את מעמדם באמצעות שינוי המראה בכל מחיר - יעזור לה לצבור קהל.

גלריה משפיען הרשת בריידן אריק פיטרס, המוכר בכינוי קלוויקולר, בפוזה למצלמה ( צילום: אינסטגרם )

לדבריה, פיטרס הגיש לה כוסות וודקה בזמן ששידר את המפגש באינטרנט ואף הורה לה לומר למצלמה שהיא בת 18. לפי הדו"ח המשטרתי, לאחר שהשידור הסתיים הוא קיים עמה יחסי מין כמה פעמים, בשעה שהייתה שיכורה במידה שלא אפשרה לה לתת את הסכמתה. הנערה טענה כי בבוקר שלמחרת התעוררה כשפיטרס חודר אליה בעת שישנה. גיל ההסכמה במסצ'וסטס הוא 16, אבל החשד לא נשען על גילה בלבד: לפי גרסתה, האלכוהול שסיפק לה שלל ממנה את היכולת להסכים.

הנערה הגישה באפריל תביעה אזרחית בפלורידה ובה פירטה טענות דומות. לפי התביעה, פיטרס שילם לה תחילה 1,000 דולר עבור ארבעה סרטונים והבטיח להפוך אותה ל"פנים הנשיות של הלוקסמקסינג". היא טענה גם כי בהמשך הזריק לפניה ללא הסכמתה חומר בשם אקווליקס, שנועד להמיס שומן ואינו מאושר בידי מִנהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA). לדבריה, הוא ניסה אחר כך להכפיש אותה ברשת ופגע בחסויות שקיבלה.

פיטרס הכחיש את הטענות. עורכי דינו מסרו כי הוא חף מפשע, אך סירבו להרחיב. דוברו, מיטשל ג'קסון, הדגיש שפיטרס לא נעצר וטרם בוצעה לו מסירה רשמית של האישומים. הוא האשים את אתר The Bulwark, שחשף אותם ראשון, בניפוח הפרשה כדי להשיג רייטינג. ברגע שהפרשה פורסמה העלה פיטרס לרשת פוסטים נגד המתלוננת, כינה את התביעה "קטנונית" ורמז כי היא מונעת מבצע כסף.

לא ההסתכות הראשונה שלו. פיטרס

זו אינה ההסתבכות המשפטית הראשונה שלו השנה. בפברואר הוא נעצר בסקוטסדייל שבאריזונה בחשד להחזקת תעודה מזויפת, כדור אדרל וסטרואיד, אך האישומים בוטלו. כעבור חודש נעצר בפלורידה בחשד שארגן קטטה בין שתי נשים, וגם התיק הזה נסגר. במאי נידון לשישה חודשי מבחן ול-20 שעות עבודות לתועלת הציבור לאחר שלא כפר באישום הנוגע ל ירי בגופת תנין בשידור חי .

קלוויקולר הפך בזמן קצר לאחד הפרצופים המזוהים ביותר עם "לוקסמקסינג", תת-תרבות שצמחה בין היתר בפורומים של "אינסלים" - קהילה אינטרנטית של גברים הסבורים שנשים דוחות את חיזוריהם המיניים שלא בצדק - אולם מאז התרחבה לקהילה רחבה יותר שמבטיחה כאמור לגברים צעירים לשדרג את מעמדם באמצעות שינוי המראה החיצוני שלהם, בין אם באמצעות טיפוח ושינוי סגנון החיים ובין אם בצעדים קיצוניים יותר.

כוכב הרשת "קלוויקולר" במסעדה בתל אביב, ביולי האחרון. המפגש עם Big Yahu לא קרה בסוף

בשידוריו מדרג קלוויקולר נשים וגברים, מדבר על טיפולים הורמונליים ופרוצדורות קוסמטיות, ומתעד ניסויים קיצוניים בגופו. משמעותו המילולית של הכינוי "קלוויקולר" שפיטרס בחר לעצמו באנגלית היא "דבר שקשור לעצם הבריח", ולדבריו הוא נובע מ"המרחק המושלם" בין עצמות הבריח שלו, 49.5 סנטימטרים. הבוטות הפכה לעסק שמכניס לו, לפי פרסומים בארה"ב, יותר מ-100 אלף דולר בחודש מפלטפורמת Kick בלבד.

כשהגיע לישראל ביולי, המצלמות המשיכו לעבוד כמעט בלי הפסקה. הוא אכל במסעדות כשרות, התאמן בטיילת, הצטלם עם צעירים שביקשו סלפי, יצא לדייט מול הצופים ונפגש במקרה במועדון עם יועץ ראש הממשלה טופז לוק. פיטרס טען כי נרקם מפגש כושר עם נתניהו, שאותו כינה "The Big Yahu". לוק הכחיש ואמר שרק דרש ממנו להתנצל ולבקר ביד ושם. סערה נוספת פרצה לאחר ש חיילת בדובר צה"ל הצטרפה לשידוריו ללא תיאום עם מפקדיה . בצה"ל הודיעו כי התנהלותה תטופל משמעתית.

התיעוד שעורר סערה בינואר: חוגג לצלילי השיר "הייל היטלר" של קניה

Nazis doing nazi things👀



Nick Fuentes, Sneako, Clavicular, and Andrew Tate were at a Miami nightclub where Ye’s song “Heil Hitler” was played at their request. pic.twitter.com/Y7IrMAlhje — Mario (@PawlowskiMario) January 18, 2026

ברקע ריחף סרטון מינואר, שצולם במועדון "ונדום" במיאמי, שבו פיטרס שותף יחד עם איש העסקים הישראלי והעבריין המורשע חי וקנין. בסרטון נראה פיטרס לצד הלאומן הלבן ניק פואנטס, אנדרו טייט וסניקו, כשהחבורה חוגגת לצלילי "הייל היטלר" של קניה ווסט. בריאיון לתוכנית "הצינור" ברשת 13 שאל אותו בר שם-אור אם הגיע לישראל כדי להתנצל, ומדוע הוא מסרב לבקש סליחה. פיטרס התרגז. הוא דרש שהריאיון יעסוק ב"טוב" שעשה לישראל, טען ששיפר את תדמיתה בעולם, הסיר את האוזנייה - והכריז: "הריאיון הזה נגמר".