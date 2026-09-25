כוחות הביטחון באיטליה פשטו הבוקר (שישי) על בתיהם של 17 חשודים - מתוכם 14 קטינים - ברחבי המדינה, המעורבים ברשת מקוונת של ניאו-נאצים הדוגלים בעליונות לבנה. העבירות המיוחסות להם כוללות הסתה לביצוע עבירות, תעמולה והסתה על רקע גזעני, אתני ודתי, וכן אימון לפעילות טרור, לצד נסיבות מחמירות של מניע טרור.

היללו את היטלר ותכננו פיגוע בבית כנסת

לפי הדיווחים באיטליה, החקירה נפתחה בעקבות מעקב ממושך אחר קבוצות ופרופילים ברשת המזוהים עם האידיאולוגיה. הם העלו והפיצו תוכן תעמולתי המהלל את היטלר, האס.אס וסמלים נאציים נוספים. השיח שהתנהל בקבוצה לווה באנטישמיות, גזענות והומופוביות - וכלל שיתוף מניפסטים של מבצעי פיגועים כמו לאנדרס ברייביק, ברנטון טרנט וסטפן באלייט (שלושה אנשי ימין קיצוני שביצעו פיגועי ירי המוניים וטרור ממניעים גזעניים, אנטישמיים ואיסלאמופוביים).

מעבר לתעמולה, החוקרים מצאו גם מדריכים מפורטים להכנת מטעני חבלה ביתיים, כולל הנחיות להגברת עוצמת הפגיעה שלהם, וכן חומר הדרכה בשימוש בנשק קר ובנשק חם. לדברי החוקרים, מדובר ב"סכנה ממשית" לאור התפוצה של חומרים אלה, הנלווים בהנחיות ובתצלומים.

העצורים פעלו בשתי קבוצות מרכזיות. "צ'אט הסדר האירופי החדש" - קבוצה פרטית שבה הופצו, לטענת התביעה, חומרי תעמולה נאצית ועליונות לבנה, מסרים אנטישמיים, שלילת שואה, מניפסטים של מבצעי טבח ומדריכים לייצור חומרי נפץ; ו"החזית הפאשיסטית האיטלקית" - שבה הופצו תכנים גזעניים ואנטישמיים, תוכן נגד שחורים והומואים, סרטוני הוצאות להורג וטבח מיעוטים, וכן חומרי תעמולה של הארגון האמריקני הניאו-נאצי "The Base".

קבוצת "החזית הפאשיסטית" כללה לכאורה היררכיה פנימית. מייסדה ומנהלה נשא את תואר "המפקד עליון", וחברים אחרים קיבלו דרגות כמו "מזכיר", "חולצה שחורה" ו"רב"ט אס.אס". הגיוס לקבוצה בוצע דרך טלגרם, בכפוף למילוי טופס הצטרפות - וחבריה כינו זה את זה "חברים ללחימה".