בצה"ל ממשיכים במבצע להשבת ציוד ואמצעי לחימה שהוצאו במהלך השירות הצבאי על ידי חיילים בסדיר ובמילואים. המבצע, שהחל לפני שלושה ימים - ויימשך עד 21 בנובמבר, מאפשר החזרת אמצעי לחימה וציוד צבאי שהוצאו מצה"ל על ידי חיילים בשירות סדיר או במילואים במהלך שירותם, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאתם, החזקתם או נשיאתם שלא כדין. עד כה הוחזרו 51,490 פריטים.

מבצע להחזרת ציוד צה"לי ללא תביעה פלילית





אותר ההאמר הצה״לי שנגנב מבסיס צה״ל ביישוב עמי עוז





בשלושת הימים נאספו כ-28,500 יחידות תחמושת קליעית, כ-250 רימונים מסוגים שונים, כ-300 פריטי חבלה ומטענים, 34 כלי נשק וכ-200 פריטי אמל"ח, בהם וסטים וקסדות. בנוסף, נאספו כ-300 אביזרים לנשק, כ-50 פריטי ציוד רפואי וכ-2,000 פריטי מדים, טקסטיל והנעלה. בצה"ל מדגישים כי המבצע נמשך וכי תחנות האיסוף ממשיכות לקבל ציוד ואמצעי לחימה.

ראש חטיבת לוגיסטיקה, תת-אלוף חי כפיר, אמר כי "ציפינו לכמויות גדולות של נשקים ותחמושת, ואכן, הגיעו לא מעט כלי נשק ופריטי תחמושת. חלק מהאמל"ח ומהציוד הזה מאוחסן בבתים וזה מהווה סכנה בטיחותית אמיתית. אף אחד לא רוצה לדעת שהשכן שלו מחזיק רימון רסס בבית, שעלול להתפוצץ ולגרום לנפגעים. בשלושת הימים האחרונים הגיעו יותר מ-50 כלי נשק, 45 אלף פריטי תחמושת ואלפיים פריטי טקסטיל".

נזכיר כי במסגרת המבצע נפתחו כ-65 תחנות ומוקדי איסוף בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ. חיילים בשירות סדיר ובמילואים יכולים להשיב ציוד צבאי שהוציאו במהלך שירותם, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאתו, החזקתו או נשיאתו שלא כדין.











250 רימונים הוחזרו ( )











בין הפריטים שניתן להשיב: כלי נשק, אמצעים לראיית לילה, אמצעי תקשוב, ציוד מיגון, אפודים קרמיים, קסדות, ציוד רפואי ופריטי ציוד צבאי נוספים. מטרת המבצע היא לצמצם את הימצאותם של אמצעי לחימה וציוד צבאי מחוץ למסגרת הצבאית, לחזק את ביטחון הציבור ולוודא כי אמצעי הלחימה מוחזקים בידי גורמים מורשים בלבד.

בתוך כך, בבית אריזה ביישוב עמי עוז אותר ההאמר הצה"לי שנגנב שבוע שעבר מבסיס ג'וליס שבדרום. המידע על מיקומו התקבל באמ"ן. כוח בילוש הגיע למקום ובעזרת רחפן וסריקות מצאו את ההאמר. פרטי החשודים ידועים והועברו לתחנת אופקים שמטפלת בתיק.