שוטר מג"ב תועד ניגש לרכבו של תושב הכפר מוסמוס מוחמד אגבריה, ושובר את חלון הנוסע מבלי שהתקיימה אינטראקציה בין השניים לטענת התושב. "השקיתי עצים ופתאום הודיעו לי שהחלון נשבר. רק בהמשך השגתי את התיעוד", אמר אגבריה. צפו בסרטון ממצלמות האבטחה:

תיעוד התקרית בכפר





מוחמד לצד רכבו, עם החלון השבור

בסרטון נראה השוטר יורד מהניידת, מתקרב אל הרכב הריק מנוסעים ושובר את החלון. לאחר מכן חזר לניידת כאילו לא אירע דבר. אגבריה אמר ל-ynet כי לא ניסו לדבר איתו או לברר מי הוא, וכי הוא כלל לא היה ליד הרכב.

הוא סיפר כי "הגעתי למקום ולא הבנתי מה קרה. אחד השכנים אמר לי ששוטר הוא זה שעשה את זה. בהמשך השגתי את התיעוד שמאמת את הדברים. אני אדם שקט והיחסים שלי טובים עם כולם".

לדבריו, "המשטרה אמורה לשמור על רכוש ולא לשבור חלון של רכב בלי סיבה. אפילו לא שאלו מי בעל הרכב ולא יצרו איתי קשר. אם תושב היה עושה את זה הייתי סולח, אבל כשמדובר בשוטר זה לא דבר תקין. זה צריך להיפסק כדי שזה לא יחזור על עצמו".