כמו בישראל גם בארצות הברית, שני המחנות היריבים, הרפובליקנים והדמוקרטים, מגדירים את בחירות אמצע הקדנציה שיתקיימו מחר (שלישי) כגורליות. הנה כמה שאלות רלבנטיות: האם טראמפ יצליח לשמור על הרוב הרפובליקני בשני בתי הקונגרס, או יפסיד אחד מהם, או את שניהם? האם אמריקה תמשיך להיות טראמפיסטית ושסועה או שתחזור לפוליטיקה נורמלית של ראשית המאה? האם הדמוקרטים יצליחו לפגוע קשות במכונה הרפובליקנית של "להחזיר את אמריקה לגדולתה" (MAGA); ואם הדמוקרטים יזכו ברוב באחד הבתים או בשניהם, האם הם ישמרו על העמדות המסורתיות של הזרם המרכזי במפלגה, או יעשו ויתורים משמעותיים לכוח העולה של הפרוגרסיביים הקיצונים והסוציאל דמוקרטים העוד יותר קיצונים, שנציגם הבולט הוא זוהרן ממדאני, ראש עיריית ניו-יורק?

( צילום: shutterstock, AP Photo/Francisco Seco )

בחירות האמצע הן תמיד משאל עם על תפקוד הנשיא בשנתיים הראשונות לכהונתו. לפי התאוריה וההיסטוריה של בחירות בארצות הברית, בדרך כלל, בבחירות האלה, מפלגת הנשיא מפסידה נציגים בקונגרס. ממלחמת העולם השנייה ועד היום, מפלגת הנשיא הפסידה בבחירות האמצע בממוצע 26 מושבים בבית הנבחרים ו-4 מושבים בסנאט. רק הנשיאים פרנקלין דלאנו רוזוולט ב- 1934 וג'ורג' בוש הבן ב- 2002 הצליחו לשמור על הרוב של מפלגתם בשני בתי הקונגרס. בבחירות האמצע שנערכו ב-2018, באמצע הקדנציה הראשונה של טראמפ, הרפובליקנים הפסידו את השליטה בבית הנבחרים אבל שמרו על שליטתם בסנאט.

שיעור ההשתתפות הממוצע בבחירות האמצע נמוך משמעותית מזה של ההשתתפות בבחירות לנשיאות. בבחירות לנשיאות ב-2016, שבהן ניצח טראמפ, שיעור ההצבעה היה 60.1%, ובאמצע הקדנציה הזו שלו רק 50%. בבחירות לנשיאות ב-2020, שבהן ניצח ג'ו ביידן, שיעור ההצבעה היה 66.1% ובאמצע הקדנציה שלו הוא היה רק 46.2%. בבחירות 2024, שוב ניצחון של טראמפ, השיעור היה 63.9%. בבחירות המוקדמות השנה, הן בקלפיות והן בדואר, יש גידול משמעותי בשיעורי ההצבעה, בעיקר במדינות שבהן המרוצים צמודים, והם לטובת הדמוקרטים. אפשר ששיא ההשתתפות של 2018 ישבר.

בבחירות האמצע עומדים לבחירה 435 הצירים בבית הנבחרים ו-33 סנאטורים. מבחירות 2024 לנשיאות, הרפובליקנים שומרים על יתרונות מצומצמים בשני בתי הקונגרס: 53 נגד 47 בסנאט ו-218 כנגד 214 בבית הנבחרים. כדי לנצח, הדמוקרטים צריכים לשמור על כל הנציגים שלהם ולהשיג עוד 4 נציגים בסנאט ו-5 נציגים בבית הנבחרים. לפי הסקרים, הם יצליחו להשתלט על בית הנבחרים. במרוצי הסנאט, הפערים בכמה מדינות קטנים מאד ולכן אי אפשר לדעת מה תהיה התוצאה הסופית. מפתיע שבכמה מדינות רפובליקניות מובהקות כמו טקסס, אוהיו, אלסקה, קנזס, איווה, וקרוליינה הדרומית, שבהן רק לפני שנתיים טראמפ הביס את מועמדת הדמוקרטים, קמלה האריס, מועמדי הדמוקרטים מאתגרים את מועמדי הרפובליקנים.

הכיס הוא הקובע

בכל בחירות בארצות הברית כיסו של הבוחר הממוצע הוא החשוב ביותר. בתחנת הדלק הוא ראה שמחיר הבנזין עלה מתחילת המלחמה באיראן ביותר מ-40%, ואילו מחיר הסולר, המשמש בעיקר משאיות ומכונות חקלאיות, התייקר ביותר מ-70%. מחירי הדלק השפיעו על ההתייקרויות בכל חלקי המשק האמריקני, והאינפלציה זינקה לשיעור של 3.7%.

מיומה הראשון של המלחמה באיראן הציבור האמריקני מתנגד לה, תופעה שלא הייתה בשלבים הראשונים של מלחמות ארצות הברית במאה הקודמת ובמאה הנוכחית, גם באפגניסטאן ובעיראק. לאחר סגירת מצר הורמוז לשייט מכליות, הציבור מייחס לה את ההתייקרות בדלק ובמחיה. היום, שני שלישים של הציבור שולל אותה, כולל שליש של הרפובליקנים. שיעור התמיכה הכוללת בטראמפ עומד על כ-37%, רק כ-26% מרוצים מניהול הכלכלה שלו. בסקרים ארציים, הדמוקרטים מובילים על הרפובליקנים בהפרש של כ-10%. בעבר, מספרים כאלה מובילים בהכרח למפלת הנשיא בבחירות האמצע.

תוצאות הבחירות ישפיעו על חופש הפעולה של טראמפ בשנתיים שיוותרו לכהונתו. אם יצליח לשמור על הרוב הרפובליקני בקונגרס, יוכל להעמיק את תופעת הטראמפיזם. אם לדמוקרטים יהיה רוב באחד הבתים, ועוד יותר אם בשניהם, הם יוכלו להקשות עליו מאד להעביר תקציב, מינויים וחוקים. הואיל והוא העדיף לדרוס אותם בשנתיים האחרונות, לזלזל בהם ולהשפיל אותם פעם אחר פעם, סביר שבשנתיים הקרובות הם ישיבו לו באותו מטבע. בנוסף, אם הדמוקרטים ינצחו, הם עשויים לזכות ביתרון אלקטורלי לקראת הבחירות לנשיאות שיתקיימו ב-2028.

לפי ההיסטוריה של בחירות האמצע, הסקרים והתוצאות של ההצבעה המוקדמת, טראמפ יפסיד את שליטת הרפובליקנים בבית הנבחרים ואולי גם בסנאט. זו היא רק תחזית, משום שטראמפ אינו נשיא רגיל והוא כבר הצליח כמה פעמים לשטות בסקרים ובדפוסים המוכרים של הפוליטיקה האמריקנית.



