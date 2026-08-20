של סעאדה סעאדה ומרואן אבו שאהין ביישוב בוקעתא שבצפון רמת הגולן, אישום יוגש היום (חמישי) נגד שלושת הנאשמים - שירו למוות שניים, לאחר שאבו שאהין לא הסכים לשלם פרוטקשן. החקירה נוהלה ביחידה המרכזית של מחוז צפון, בהוראת מפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו.

של סעאדה סעאדה ומרואן אבו שאהין ביישוב בוקעתא שבצפון רמת הגולן, אישום יוגש היום (חמישי) נגד שלושת הנאשמים - שירו למוות שניים, לאחר שאבו שאהין לא הסכים לשלם פרוטקשן. החקירה נוהלה ביחידה המרכזית של מחוז צפון, בהוראת מפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו.