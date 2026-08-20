חודשיים אחרי הרצח הכפול של סעאדה סעאדה ומרואן אבו שאהין ביישוב בוקעתא שבצפון רמת הגולן, אישום יוגש היום (חמישי) נגד שלושת הנאשמים - שירו למוות שניים, לאחר שאבו שאהין לא הסכים לשלם פרוטקשן. החקירה נוהלה ביחידה המרכזית של מחוז צפון, בהוראת מפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו.
ב-19 ביוני, סמוך לשעה 12:00, התקבל דיווח במשטרה על ירי לעבר רכב בבוקעאתא. מותם של אבו שאהין (52) תושב המקום, וחברו סעאדה (56) מחורפיש נקבע במקום. במהלך השלב הסמוי של החקירה, גילו החוקרים כי חוליית חיסול של ארגון פשע מהצפון התארגנה מראש לרצח, כשיום לפני כן הם שכרו צימר ביישוב שבצפון הגולן, שאליו הגיעו עם שני כלי רכב שאותם רכשו ממגרש מכוניות בעוספיה.
גם אחרי הפיכת החקירה לגלויה, ומעצר שבעה חשודים במעורבות ברצח ותפיסת הרכב ששימש אותם בקריית שמונה - החשוד המרכזי היה בבריחה. בשעות הלילה ב-5 ביולי, בזמן הניסיונות לאתר את אחד החשודים המרכזיים, פעלו בלשי הימ"ר של מחוז צפון בירכא.
במהלך הפעילות, זוהה חשוד רעול פנים יוצא מבית עסק לאחר שירה במקום לעבר עובד שנפצע קשה. בלשים פתחו במרדף רגלי אחר החשוד, שניסה להימלט. הוא ירה לעבר הבלשים ורכב על אופנוע החשוד כגנוב, כשהוא חובש קסדה שמסתירה את פניו. רק לאחר הסרת רעלת הפנים שעטה, הם הבינו: החשוד בניסיון החיסול בירכא - הוא אותו חשוד ברצח הכפול ברמת הגולן שאותו חיפשו.
הבוקר, כאמור, תגיש פרקליטות מחוז צפון בבית המשפט המחוזי בנצרת באמצעות עורכי הדין יעל כץ, לוסאנא סאיג ותום יאירי, כתבי אישום חמורים נגד שלושת הנאשמים ברצח הכפול: איימן אבראהים (43) מסאג'ור, סעיד מדאח (28) ורונן עראידה (19) ממרר, שנגדו יוגש גם ניסיון הרצח בירכא.
ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, מסר בתום החקירה כי "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון. משטרת מחוז צפון משקיעה את מיטב המשאבים, האמצעים הטכנולוגיים, היכולות המודיעיניות והכוחות המיומנים ביותר כדי להגיע לכל זירה, לפצח כל תיק ולמצות את הדין עם החשודים".
לדבריו, "גם ברגעים אלה, מיטב שוטרינו פועלים בכל הכוח בכדי לפענח את התיקים הקיימים , למצות את הדין עם העבריינים ולוודא שכל מי שנוטל חלק בפשיעה החמורה יושם מאחורי סורג ובריח".