רעות רכט אדרי, אימו של סגן (מיל') עידו אדרי ז"ל שנפל במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, נשאה דברים בתערוכה לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. הכט-אדרי תיארה בנאומה כיצד בשבועות האחרונים משפחות "מועצת אוקטובר" יצאו לתחקיר עצמאי, כדי "לשמר את האמת": "הערב אנחנו נותנים טעימה קטנה. לא מסקנות". בהמשך מישל אילוז, אביו של גיא אילוז ז"ל, הצטרף ואמר כי "גורמים בסביבת ראש הממשלה מספרים לנו על כך שפרוטוקול ששונה התגלה לגמרי במקרה, בזכות שתי קלדניות אמיצות. מספר לנו על איסוף חריג של פרוטוקולים על ידי סביבת ראש הממשלה ועל 'ערימות' של תמלילים שנאספו למקום לא ידוע".