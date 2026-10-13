סוגיית ההברחות מסוריה ללבנון מעסיקה את צבא לבנון וכוחות הביטחון הלבנוניים בצורה שוטפת, אך סיכול ניסיון הברחה של חומרי נפץ בימים האחרונים באזור דהר אל-בידר במזרח לבנון, שמנע העברת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ לביירות, הפך לאחד הנושאים המדוברים ביותר אצל שכנתנו בצפון, זכה להתייחסות של ראש ממשלת לבנון נואף סלאם והעלה לכותרות שוב את נושא החיסולים הפוליטיים במדינה ואת סוגיות ריכוז הנשק והמתיחות הפנים לבנונית.

גלריה חיזבאללה מתכנן התנקשות? חומרי הנפץ שתפס צבא לבנון.

ביום שישי האחרון דווח בערוץ אל-חדת' הסעודי על סמך מקור ביטחוני לבנוני כי 500 ק"ג חומרי נפץ נתפסו ברכב במחסום ביטחוני באזור דהר אל-בידר באזור אל-בקאע בלבנון. נמסר כי חומרי הנפץ נתפסו אצל שני פעילים המשתייכים לחיזבאללה, שהועברו למשטרה הצבאית וכי כמות חומר הנפץ מעידה על מזימה להתנקש בחיי אישיות בכירה. גם ברשת MTV הלבנונית דווח באותו היום כי "כוחות ביטחון הפנים עצרו שני פעילי חיזבאללה עם רכב שהכיל מאות קילוגרמים של חומר הנפץ העוצמתי C-4", וכי "המשטרה הצבאית חוקרת את פעילי חיזבאללה, כדי לקבוע אם היו מעורבים נוספים".

בערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דווח ביום שישי כי המעצר עצמו של השניים התבצע ביום שני בשבוע שעבר וכי נתפסו ברשותם למעלה מ-250 ק"ג חומר נפץ מסוג TNT, לצד חומרים נוספים המשמשים להכנת מטעני נפץ. הערוץ חידד כי קיים חשד לקשר בינם לבין חיזבאללה וכי הרכב אמור היה להגיע לאזור ביירות. בדיווחים הלבנוניים השונים פורסמו נתונים סותרים לגבי הכמויות המדויקות של חומרי הנפץ שנתפסו.

"רק קצה הקרחון"

בשבת האחרונה פורסמה כותרת באתר עיתון א-נהאר הלבנוני שבה נכתב: "יותר מחצי טון של חומרי נפץ ומעצר של שני אנשים. האם חיזבאללה תכנן מבצע התנקשות?". בכתבה הוזכר כי "כלי תקשורת מסוימים העלו השערות שלפיהן האירוע קשור לתכנון התנקשות". שר המשפטים הלבנוני, עאדל נסאר, כתב בשבת האחרונה בחשבונו ברשת החברתית X: "החרמת נשק בלתי חוקי, המאבק בטרור ורדיפת כל פורעי החוק הם מהלך בלתי הפיך שיצבור תאוצה. החקירה בעניין חומרי הנפץ שנתפסו וכל הסוגיות הנובעות ממנה ימוצו עד תום".

חומרי הנפץ שנתפסו

בערוץ MTV הלבנוני, הידוע כמתנגד לארגון הטרור חיזבאללה, נטען בשבת, כי שני העצורים הם ממשפחות אמהז ואל-כרדי, שניהם מזוהים עם חיזבאללה, והודו כי רכב מסוג הונדה העביר את חומרי הנפץ לאזור בעלבכ. נמסר בערוץ כי הם קיבלו הנחיה מאדם בשם סאג'ד להעביר את המטען לדאחייה של ביירות, כדי למסור אותו לאדם בשם זו אל-פקאר.

מסוף השבוע האחרון התקשורת הלבנונית עוסקת בנושא ללא הפסקה, כאשר ברקע, הניסיונות של ממשלת לבנון לרכז את הנשק בידי המדינה, גם מידי ארגון הטרור חיזבאללה, הסירוב של חיזבאללה להתפרק מנשקו והמתיחות הפנים לבנונית עקב המשך הלחימה בדרום המדינה, והאתגרים הנוספים שהמדינה עומדת מולם.

חברת פרלמנט לבנונית בשם נג'את סליבא אמרה בימים האחרונים: "חומרי הנפץ שנתפסו בדהר אל-ביידר הם אותם חומרים ששימשו להתנקשות בחייהן של דמויות לבנוניות". בערוץ MTV הלבנוני פרסמו אתמול מאמר במסגרתו נכתב: "יש לעצור את נעים קאסם (מזכ"ל חיזבאללה) באופן מיידי. נראה שמה שחיזבאללה מתכנן בתוך לבנון, בלחיצת כפתור איראנית, הוא גדול מאוד, וחומרי הנפץ של דהר אל-בידר היו רק קצה הקרחון. מה שעדיין מוסתר נראה גדול בהרבה".

"שאיש לא ינסה לאיים"

ראש ממשלת לבנון נואף סלאם התייחס אתמול לסוגייה במסגרת פוסט ברשת החברתית X בו כתב: "ללא כל סלחנות וללא עצימת עיניים, רק אמת ולקיחת אחריות. נודע כי לפני ימים אחדים נעצרה משאית באזור דהר אל-בידר, בדרכה מאזור אל-בקאע לאזור ביירות, כשהיא נושאת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ. ראשית, ברצוני לשבח את כוחות הביטחון שעצרו את המשאית החשודה, תפסו את חומרי הנפץ שנשאה והעבירו את הנהגים לידי הרשויות המוסמכות לחקירה. אני מבין את החשש בקרב הציבור הלבנוני בעקבות הידיעה על תפיסת המשאית והמטען, בייחוד לאור העובדה שחומר הנפץ C-4 שימש להתנקשויות פוליטיות בהיסטוריה המודרנית של לבנון".

עוד כתב סלאם: "עם זאת, מתוקף תפקידי כראש הממשלה, אני מבקש להרגיע את כל אזרחי לבנון ולומר להם שלא נרפה במאמצינו לקדם ולהרחיב את החקירה. אנחנו מחויבים לאתר את כל המעורבים, ואת העומדים מאחוריהם, לחשוף את מזימותיהם ומטרותיהם, ולהעמיד את כולם לדין כדי שייענשו כראוי. היו בטוחים כי ממשלתנו לא תגלה סלחנות כלפי איש שיעז לפגוע בביטחון המדינה, בשלום הציבור וביציבות". עוד מסר: "לא נהסס לפעול בנחישות נגד כל נשק המוחזק, מובל או משמש מחוץ למסגרת הלגיטימית".

בעיתון אל-אחבאר הלבנוני המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, המואשם באירוע, נכתב הבוקר: "עצירת המשאית בדהר אל-בידר, עמוסה במאות קילוגרמים של חומרי נפץ, היא כבר לא רק סוגיה ביטחונית". נטען כי הנושא נוצל פוליטית ותקשורתית "עוד לפני שנחשפו יעד המשלוח והגורם העומד מאחוריו".

"מבקש להרגיע את האזרחים"|. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם ( צילום: REUTERS/Mohamed Azakir )

עוד נכתב: "במקום להגביל את הדיון לפרטי החקירה והראיות, השיח הרשמי והתקשורתי פנה לעסוק בהיסטוריית החיסולים הפוליטיים בלבנון, מה ששם את האירוע בלב העימות הפנים לבנוני סביב הנשק של חיזבאללה וקישר את האירוע לאפשרויות של תקיפות בתוך המדינה. כל זאת, כאשר הרשויות מתעקשות על זכותה הבלעדית של המדינה להחזיק בנשק, למרות המשך הכיבוש והתקיפות הישראליות וחוסר יכולתה של הממשלה לכפות התחייבויות הדדיות על האויב הישראלי". לפי העיתון, "תקרית המשאית חורגת מגבולותיה הביטחוניים והופכת לחלק ממאבק פוליטי רחב יותר", כאשר הרשויות הלבנוניות מנסות לטענת העיתון לרכז את הנשק ולחדד את המחויבות לדרך האמריקנית, לצד המאמץ לערער את תדמית והמעמד הפנימי של חיזבאללה.

חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איבראהים מוסאווי, צוטט אתמול אומר על האירוע: "אם נכון שהרכב שייך להתנגדות (חיזבאללה), שידעו כולם כי להתנגדות אין במה להתבייש. שאיש לא ינסה להשמיע איומים, לומר דברים בלתי מקובלים, להטיח האשמות או לרמוז על מעורבות כלשהי בחיסולים או במעשים דומים. ההיסטוריה של ההתנגדות ברורה, נקייה ומכובדת. היא מעולם לא הייתה מעורבת במלחמת אזרחים ולא הפעילה את כוחה בסכסוכים או במחלוקות פנימיים. ההתנגדות מכירה בכך שעוצמת לבנון טמונה בחוסנה, באחדותה הפנימית ובמניעת הידרדרות לעימות אזרחי". עוד אמר: "ההסכמים שחתמה המדינה כשלו במניעת תקיפות. למעשה, פעולות ההרס הסלימו באופן ניכר בעקבות הסכם המסגרת".