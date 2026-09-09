ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות, וכתב ברשת X כי "במשך זמן רב מדי היססנו לפעול מחשש שיואשמו אותנו באנטי-ישראליות". לדבריו, הצעדים שעליהם הכריזה לונדון אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד "המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של ממשלת ישראל הנוכחית". ברנהאם הוסיף כי "הסבל של העם הפלסטיני הוא כתם על מצפון העולם", וכי לא יעמוד מנגד בזמן שהסבל בעזה נמשך והסיכוי לפתרון שתי המדינות נשחק. לצד זאת הדגיש כי הוא ממשיך לגנות את טבח 7 באוקטובר ואת חמאס, וכי "הטלת אחריות על יהודי בריטניה למעשי ממשלת נתניהו היא אנטישמיות, פשוטו כמשמעו".