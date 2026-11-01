חרדים קיצונים הגיעו הבוקר (ראשון) לאזור הבקו"ם בתל השומר והחלו להתפרע ולחסום כבישים באזור, ובשכונה הסמוכה לבקו"ם. כ-200 חרדים אמורים להתגייס היום לתפקידי תומכי לחימה, ביום גיוס יעודי המשטרה הודיעה כי כמה רחובות נחסמו בעקבות ההפגנה, שאותה הגדירה כבלתי חוקית. חלק מהמפגינים החלו להתעמת עם תושבים בשכונה - עבר הירדן שבקריית אונו.
המפגינים הגיעו בהסעות מירושלים ובית שמש. במודעה הקוראת להם לקחת חלק בהפרות הסדר, נכתב כי ההפגנה תתקיים "מול לשכת הגיוס תל השומר משרפת הנשמות אושוויץ שבתל אביב".
לפי עדויות התושבים, מאחר וחלק מהמפגינים בחרו לחסום כבישים גם בתוך השכונה, הם היו נצורים בה. הם מעידים כי בגלל הסמיכות של השכונה ללשכת הגיוס, המצב חוזר על עצמו בכל פעם שהפגנות כאלה מתקיימות. הם מספרים שהפעם לקח למשטרה הרבה זמן להגיע כדי לפזר את העימותים וגם אז עם מעט מאוד כוחות.
בהודעת המשטרה הבוקר נמסר כי "בהמשך להפגנה בלתי חוקית המתקיימת מחוץ לבסיס צה"ל תל השומר משעות הבוקר, כוחות מתוגברים נמצאים במקום לשמירה על הסדר הציבורי אל מול מפירי סדר שמתעמתים עם כוחות המשטרה, תוך קריאות נאצה". החרדים הקיצוניים כינו את השוטרים: "נאצים, מחבלים, ומטילים אימה על המתגייסים".
במשטרה ציינו כי בעקבות ההפגנה, רחוב יעקב דורי, שבו נמצאת לשכת הגיוס, חסום משני הכיוונים. המשטרה פותחת את התנועה לסירוגין - אך המפגינים שבים וחוסמים.