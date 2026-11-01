לפי עדויות התושבים, מאחר וחלק מהמפגינים בחרו לחסום כבישים גם בתוך השכונה, הם היו נצורים בה. הם מעידים כי בגלל הסמיכות של השכונה ללשכת הגיוס, המצב חוזר על עצמו בכל פעם שהפגנות כאלה מתקיימות. הם מספרים שהפעם לקח למשטרה הרבה זמן להגיע כדי לפזר את העימותים וגם אז עם מעט מאוד כוחות.