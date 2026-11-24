חבר הקונגרס הדמוקרטי ג'ימי גומז מקליפורניה הודיע כי יתפטר בעקבות דוח של ועדת האתיקה שקבע כי קיימות ראיות משמעותיות לכך שתקף מינית עוזרת בקונגרס. לפי הדוח, במהלך בילוי בבר בוושינגטון ב-2024 הכניס גומז את ידו מתחת לחצאיתה והחדיר את אצבעותיו לאיבר מינה ללא הסכמתה. הצעירה נמלטה לשירותים ופרצה בבכי ובהמשך, סיפרה כי סך הכל ניסתה להיות "ווינג וומן טובה" עבור חברתה שיצאה איתה לבילוי. גומז, נשוי ואב לילד, טען שהמגע היה בהסכמה. חודשים לאחר מכן, לטענת המתלוננת, ניסה לנשק אותה בכוח בלשכתו. גומז דוחה את מסקנות הוועדה, אך הודיע כי יתפטר ב-1 בדצמבר.