רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק בין נבחרות ישראל ואירלנד שנערך בסרביה, שחקני הנבחרת המארחת בחרו שלא לכבד את נגינת "התקווה" והרכינו את ראשם במהלך ההמנון הישראלי. גם במשחק הקודם בין הנבחרות, שנערך בדברצן, נקטו האירים במחאה דומה. אז הם אף נמנעו מלחיצת ידיהם של שחקני ישראל, לא קיימו את טקס החלפת הדגלונים המסורתי והרכינו את ראשם בזמן נגינת ההמנון, בעוד חלק משחקני הספסל עמדו כשגבם למגרש. רבים באירלנד קראו להחרים גם את המשחק הזה, והאירים בחרו לארח אותו ללא קהל עקב "אתגרים תפעוליים" - אולם הסיבה האמיתית היא המחאה הגדולה במדינה נגד ישראל.