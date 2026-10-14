חלק ממבנה לא מאוכלס בן שלוש קומות קרס הבוקר (רביעי) ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם. ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים. חמישה פועלים הספיקו לצאת מהמבנה לפני הקריסה. הנסיבות נמצאות בבדיקה.

חלק ממבנה לא מאוכלס בן שלוש קומות קרס הבוקר (רביעי) ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם. ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים. חמישה פועלים הספיקו לצאת מהמבנה לפני הקריסה. הנסיבות נמצאות בבדיקה.

חלק ממבנה לא מאוכלס בן שלוש קומות קרס הבוקר (רביעי) ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם. ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים. חמישה פועלים הספיקו לצאת מהמבנה לפני הקריסה. הנסיבות נמצאות בבדיקה.