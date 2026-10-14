חלק ממבנה לא מאוכלס בן שלוש קומות קרס הבוקר (רביעי) ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם. ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים. חמישה פועלים הספיקו לצאת מהמבנה לפני הקריסה. הנסיבות נמצאות בבדיקה.
כוחות הצלה הוזעקו לזירה, לוחמי האש סרקו את הזירה כדי לשלול הימצאות לכודים. גם מהמשטרה נמסר כי לא ידוע על נפגעים בבניין. בתיעוד מהזירה נראה רגע ההתמוטטות, עוברי אורח ובהם אדם שישב על ספסל סמוך הספיקו להימלט מבלי להיפגע. בתיעוד אחר מהזירה נראה אבק רב אופף אוטובוס בזמן הקריסה.
אורן, בעלי פלאפל השרון שנמצא בסמוך, סיפר: "בדיוק יצאתי לזרוק את הזבל וכשחזרתי ראיתי המון אבק. לא הבנתי מה קרה, חשבתי ששברו משהו כי מכניסים מכולות. באתי בריצה, ברוך השם ראיתי עובדים שיצאו בנס".
מנהל תחנת תל אביב במד"א ופרמדיק שמחה סימנדוייב סיפר: "סמוך לשעה 09:30 קיבלנו דיווח על קריסת בניין בנחלת בנימין. הגענו למקום עם כוחות גדולים, למזלנו באירוע אין נפגעים".
עיריית תל אביב-יפו ביקשה מהתושבים להימנע מהגעה לאזור נחלת בנימין. בהודעת העירייה נמסר: "הבוקר קרס מבנה לא מאוכלס שהיה מיועד להריסה ברחוב נחלת בנימין 61. אנחנו נמצאים בשטח לצד כוחות הצלה וביטחון וממשיכים בפעולות סריקה".