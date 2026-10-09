יותר מ-40 שוהים בלתי חוקיים נעצרו היום (שישי) באזור נצרת בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב נגד תופעת הילדים הקבצנים בכבישי הצפון. במסגרת הפעילות, פשטו הכוחות ביומיים האחרונים על כמה מבנים, מקומות מסתור בשטחים פתוחים וצמתים מרכזיים. בין העצורים, מספר רב של צעירים.

גלריה תיעוד המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

הקבצנים שוהים בלתי חוקיים באזור נצרת ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי המשטרה, כלל החשודים הועברו לתחנות המשטרה. בהתאם לממצאים ולאחר תיאום מול גורמי הרשות, הקטינים הועברו לשטחם ומספר בגירים נעצרו והובאו בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

התופעה המסוכנת של הצבת ילדים בצמתים מרכזיים לצורך קיבוץ נדבות הפכה בשנים האחרונות למטרד קבוע ולחלק בלתי-נפרד מהנוף של הצפון. בסובב העיר נצרת, עשרות אלפי נהגים מגיעים לאזור ונעמדים ברמזורים ובצמתים, ואימהות צעירות עם תינוקות רכים או ילדים נצמדו לכל רכב והתחננו לכמה שקלים.