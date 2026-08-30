המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין עיסא לפני חודשיים בשכונת סילוואן במזרח ירושלים. עיסא נורה למוות במהלך קטטה, ואחיו נפצע באורח בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך, והוסיפה: "לאורך השבועות האחרונים התבצעה פעילות מבצעית סמויה לצורך איתור ומעצר של החשודים בפרשיית הרצח שמנוהלת על ידי ימ"ר ירושלים". כמו כן, נמסר כי לוחמי יחידה 33 של להב 433 ורכזי יחידת "חץ יהודה" של מחוז ש"י הצליחו להתחקות אחר מקום מחבואם של שניים מהחשודים המרכזיים ברצח והלילה הביאו למעצרם בלב העיר חברון. שני החשודים צעירים בשנות ה-20 לחייהם ממזרח ירושלים.