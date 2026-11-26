מהומות אלימות פרצו במהלך משחק של הפועל באר-שבע בכדורגל נגד בשיקטאש הטורקית. המשחק מתקיים במגרש הניטרלי בבאטומי שבגאורגיה. האוהדים הטורקים החלו לזרוק כיסאות לעבר המאבטחים והדשא וכך החלה המהומה. שחקני בשיקטאש ניסו להרגיע את האוהדים, אך השופט החליט לעצור את ההתמודדות ולהוריד את השחקנים לחדר ההלבשה. שעות לפני המשחק מול באר-שבע בליגה האירופית, מאות אוהדי בשיקטאש הגיעו לבאטומי וקיימו הפגנה פרו-פלסטינית במרכז העיר. עוד לפני שריקת הפתיחה נרשמה תקרית בין הקבוצות, כאשר שחקני בשיקטאש בחרו שלא ללחוץ את ידיהם של שחקני האלופה הישראלית.