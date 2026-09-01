רק כך נהפוך את שנת ה-י"ב לשנת השראה המעניקה לכל צעיר וצעירה בישראל עמוד שדרה איתן לחיים. זהו בעיני צו השעה. שנת פיילוט ארצי בשנה הבאה לאחר עבודת מטה תקנה לנו גם תובנות, גם חזון לאומי וגם הכוונת הנוער שלנו למשימות לאומיות שתכתיב המדינה הצעירה, המאותגרת והאהובה שלנו.