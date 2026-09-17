לפי השירות, אחרי גשמי אוגוסט, אז ירדו באמצע החודש 30 מ״מ באזור ירושלים וכ- 10 מ״מ נוספים בסוף אוגוסט במרכז ביום שישי יפקוד את צפון ומרכז הארץ אירוע גשם קצר נוסף. במרבית האזורים כמויות המשקעים לא יהיו גבוהות, אך בגליל המערבי, בחוף הצפוני ועד אזורים בשרון צפויים לרדת במהלך יום שישי גשמים שלפרקי זמן יהיו גם חזקים ויצטברו גם לכמויות של כ-15 מ״מ.