לאחר הגשמים בחודש שעבר, השירות המטאורולוגי הודיע היום (חמישי) כי גם בשישי הקרוב צפוי "מיני יורה".
לפי השירות, אחרי גשמי אוגוסט, אז ירדו באמצע החודש 30 מ״מ באזור ירושלים וכ- 10 מ״מ נוספים בסוף אוגוסט במרכז ביום שישי יפקוד את צפון ומרכז הארץ אירוע גשם קצר נוסף. במרבית האזורים כמויות המשקעים לא יהיו גבוהות, אך בגליל המערבי, בחוף הצפוני ועד אזורים בשרון צפויים לרדת במהלך יום שישי גשמים שלפרקי זמן יהיו גם חזקים ויצטברו גם לכמויות של כ-15 מ״מ.
בשירות המטאורלוגי ציינו כי מדובר בכמויות גבוהות משמעותית יחסית לחודש ספטמבר, שמתאפיין בממוצע רב-שנתי בכמויות של מילימטרים בודדים בלבד, אם בכלל, במרבית השנים. "המודלים ארוכי הטווח צופים אירועי גשם נוספים בשבועות הקרובים, בעיקר במהלך חודש אוקטובר, ויש למה לחכות", נמסר.
לפי התחזית המעודכנת, לקראת הבוקר מחר צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, ובצפון אף ייתכנו סופות רעמים בודדות. הרוחות ייתחזקו במרבית האזורים, ומשעות הצהריים הגשמים יתמעטו.
בחוף ים המלח צפוי עומס חום קיצוני, ובבקעת הירדן והערבה צפוי עומס חום כבד. בצפון, במישור החוף, בשפלה, במדבר יהודה ובמזרח הנגב צפוי עומס חום בינוני.
בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף, ויהיה מעונן חלקית. לקראת יום כיפור, ביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, וביום שני תחול עלייה קלה נוספת.
הטמפרטורות הצפויות הלילה ומחר: ירושלים 26-20, תל אביב 30-23, חיפה 29-23, צפת 25-21, קצרין 30-21, טבריה 31-23, נצרת 29-22, עפולה 30-21, בית שאן 34-25, לוד 30-22, אשדוד 30-23, עין גדי 36-28, באר שבע 31-21, מצפה רמון 29-23, אילת 37-30.