גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג בהתנגשות עם רכבו בעמוד בבאר שבע. התאונה אירעה ברחוב חיל ההנדסה בעיר, והוא חולץ מהרכב על ידי צוותי כבאות והצלה לאחר שנלכד בתוכו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה העצמית, סמוך למרכז הקניות ביג באר שבע.

גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג בהתנגשות עם רכבו בעמוד בבאר שבע. התאונה אירעה ברחוב חיל ההנדסה בעיר, והוא חולץ מהרכב על ידי צוותי כבאות והצלה לאחר שנלכד בתוכו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה העצמית, סמוך למרכז הקניות ביג באר שבע.

גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג בהתנגשות עם רכבו בעמוד בבאר שבע. התאונה אירעה ברחוב חיל ההנדסה בעיר, והוא חולץ מהרכב על ידי צוותי כבאות והצלה לאחר שנלכד בתוכו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה העצמית, סמוך למרכז הקניות ביג באר שבע.

זמן קצר לאחר מכן, ב-21:50, רוכב אופניים חשמליים נפצע קשות בתאונה עם רכב בשדרות ורבורג בחיפה. צוות מד"א פינה את הפצוע, בשנות ה-40 לחיו, לבית החולים רמב"ם כשהוא עם הכרה מעורפלת.

זמן קצר לאחר מכן, ב-21:50, רוכב אופניים חשמליים נפצע קשות בתאונה עם רכב בשדרות ורבורג בחיפה. צוות מד"א פינה את הפצוע, בשנות ה-40 לחיו, לבית החולים רמב"ם כשהוא עם הכרה מעורפלת.

זמן קצר לאחר מכן, ב-21:50, רוכב אופניים חשמליים נפצע קשות בתאונה עם רכב בשדרות ורבורג בחיפה. צוות מד"א פינה את הפצוע, בשנות ה-40 לחיו, לבית החולים רמב"ם כשהוא עם הכרה מעורפלת.