גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג בהתנגשות עם רכבו בעמוד בבאר שבע. התאונה אירעה ברחוב חיל ההנדסה בעיר, והוא חולץ מהרכב על ידי צוותי כבאות והצלה לאחר שנלכד בתוכו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה העצמית, סמוך למרכז הקניות ביג באר שבע.
זמן קצר לאחר מכן, ב-21:50, רוכב אופניים חשמליים נפצע קשות בתאונה עם רכב בשדרות ורבורג בחיפה. צוות מד"א פינה את הפצוע, בשנות ה-40 לחיו, לבית החולים רמב"ם כשהוא עם הכרה מעורפלת.
אחר הצהריים, בפתח תקווה, נפצעו ארבעה בני אדם בתאונה בין שני כלי רכב ברחוב אבשלום גיסין בפתח תקווה. צוות מד"א פינה את בית החולים בילינסון את הפצועים, בהם צעיר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה ונער בן 17 במצב בינוני. בנוסף נפצעו בתאונה עוד שני גברים - בני 33 ו-43.
"כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים, כשחלק מהפצועים היו לכודים בתוך הרכבים. חילצנו אותם מתוכם והענקנו טיפול רפואי לארבעה פצועים", אמרו פרמדיק מד"א עמית שושן וחובש רפואת חירום במד"א רונלד קייקוב.
בשעות הבוקר, נער בן 14 נפצע קשה ברכיבה על אופניים בנגב. הנער הובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך לצומת תל ערד, שפינו אותו לבית החולים סורוקה.