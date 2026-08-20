משרד הפנים של בריטניה הפיק חוברת מקוונת המיועדת למבקשי מקלט המהגרים לממלכה, ובה הוא מדריך אותם כיצד להסתגל לאורח החיים במדינה, ובין השאר מסביר להם כי אסור להם לאנוס או לתקוף מינית בני אדם, לרבות בנות זוג וילדים. לפי רשת "סקיי ניוז", את החוברת מלווה גם סדרת כרזות ברוח דומה.

גלריה מתוך המדריך למהגר החדש. גם אלימות בבית היא עבירה

בחוברת המיועדת למבקשי המקלט, אשר מונה תשעה עמודים וכותרתה "הבנת נורמות התנהגות וציפיות בבריטניה: מדריך למבקשי מקלט", מוסברים חוקים ומוסכמות הקיימים בבריטניה ועשויים להיות שונים מהנהוג בארץ מוצאם של המהגרים. בין השאר מוסבר בה כי עליהם להימנע מיחסי מין עם קטינים שטרם מלאו להם 16 שנה ולהתייחס לנשים כשוות לגברים. הובהר בה כי בבריטניה לנשים מותר "להתפרנס בעצמן" ו"לקבל החלטות עצמאיות לגבי חייהן".

בהנחיות שנכללו בחוברת נכתב כי המהגרים המגיעים לבריטניה מצופים שלא להעיר הערות בעלות אופי מיני "אפילו אם אתם חושבים שמדובר במחמאה", לא לשרוק או להשמיע "קולות נשיקה" לעבר אדם, לא לעקוב אחרי מישהו או "לחסום את דרכו", לא לבצע מחוות גסות או פוגעניות, ולא "להתעלל מילולית באדם בשל מגדרו, דתו או מראהו החיצוני".

מסתננים בדרך מצרפת לבריטניה, בתעלת למאנש. עשרות אלפים מגיעים כך בכל שנה ( צילום: Francois LO PRESTI / AFP )

מובהר בה גם כי אסור למנוע מבת משפחה כמו רעיה, בת או אחות לצאת ללמוד או לעבוד, אסור לפקח על לבושה ואסור להגביל את תנועותיה ולקבל עבורה החלטות ללא הסכמה. עוד נכתב בחוברת כי לצורך קיום יחסי מין נדרשת הסכמת שני הצדדים, וכי הסכמה כזו צריכה להינתן ללא איום או לחץ, וכל אחד רשאי גם לחזור בו מההסכמה. המהגרים מוזהרים במדריך כי הפרת החוק עלולה להוביל להתערבות רשויות האכיפה ולאובדן זכאות לדיור או לסיוע, וכן לפגוע בסיכוייה של הבקשה למקלט להתקבל.

ברשת "סקיי ניוז" מציינים שכ-101 אלף בני אדם הגישו בקשת מקלט בבריטניה בשנה שהסתיימה בדצמבר של 2025, ירידה של 4% לעומת השנה שלפני כן, אבל עדיין שיעור גבוה באופן מטריד ביותר. ב-2025 כולה תועדו כ-46 אלף הסתננויות בלתי-חוקיות לבריטניה, בעיקר בסירות קטנות המפליגות מצרפת ועוברות דרך תעלת למאנש. לפי BBC, כמעט 10,000 עבריינים זרים, כולל רוצחים ואנסים, הורחקו מבריטניה מאז הבחירות האחרונות ביולי 2024 – עלייה של 36% בהשוואה ל-21 החודשים שקדמו לכך.

"בבריטניה שני האנשים צריכים לומר 'כן' לסקס. קוראים לזה הסכמה". מתוך החוברת

סוגיית ההגירה הבלתי-חוקית היא סוגיה בוערת בבריטניה, ובשנה האחרונה היא הובילה לנסיקה בסקרים של מפלגת הימין העמוק Reform UK של נייג'ל פראג' , המבטיחה לנקוט יד קשה נגד המסתננים. מפלגות הקרובות יותר למרכז הפוליטי, כגון השמרנים מימין והלייבור משמאל, מבטיחות כבר שנים לפתור את בעיית המסתננים, אך לפי שעה בלי הצלחה יתרה.

לפי "סקיי ניוז", מסמכים כמו החוברת החדשה למהגרים נתפסים כחלק ממהלך שבמסגרתו מבקשת ממשלת הלייבור הנוכחית להבטיח שאי-ידיעת החוק לא תשמש תירוץ למעשים בלתי-חוקיים, ואמורים לאפשר נקיטת צעדים משפטיים קלה יותר נגד עבריינים שיטענו כי הם חפים מפשע וכי עברו על החוק מסיבות של פערי תרבות.

בימין זועמים: "החוברת מוכיחה שהממשלה יודעת שהם איוּם". מסתננים לבריטניה דרך תעלת למאנש ( צילום: Carl Court/Getty Images )