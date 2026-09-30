נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפר לכתבים בחדר הסגלגל כי "שוחח באריכות" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, ואמר: "נראה שטייס המשנה היה אולי מחבל, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס". לדבריו, "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס תלש את הבחור הזה מהמושב והשליך אותו לאחור, אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה - ויישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית 'תעופה בחקירה' הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס". טראמפ הוסיף: "זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה הסיפור שקיבלתי מביבי ומעוד כמה אנשים".