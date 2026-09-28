יותר מ-40 מדינות החרימו את כינוס האו"ם לציון 25 שנה לוועידת דרבן נגד גזענות. בכך נשבר השיא שנרשם בכינוס הקודם בשנת 2021, אז החרימו את האירוע 38 מדינות. החרם הנרחב מתרחש לאחר מאמץ דיפלומטי שהוביל משרד החוץ מול מדינות ברחבי העולם במטרה להרחיב את מספר המדינות שלא ישתתפו בכינוס, שכן במהלך הוועידה התבססה השוואת המשטר בישראל לאפרטהייד. משלחת ישראל לאו"ם, בראשות השגריר דני דנון, פעלה מול נשיאות העצרת הכללית לצמצום הכינוס. דנון אמר כי "הגיע הזמן שהאו"ם יקבור את המורשת הרעילה של דרבן במקום להמשיך להחיות אותה".